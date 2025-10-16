東京21歲女逼同事企街賣淫接客400人 神顏反成焦點：像北川景子
日本一間位於東京池袋的「女孩酒吧」爆出驚人醜聞，21歲女職員田野和彩因美貌與狠勁引發網友熱烈討論。她與39歲男店長鈴木麻央耶涉嫌強迫其他女員工在歌舞伎町大久保公園周邊賣淫，短短3個月竟讓被害人接客約400人，還以暴力、監控等手段控制行動。
東京警視廳指出，這宗案件發生在今年5至7月間，兩名嫌犯不僅強迫女員工在店內過夜，還用GPS隨時監控行蹤。
她用暴力強迫女員工「賣春」 卻因為高顏值引發網民熱議（按圖放大瀏覽）：
被害人自去年9月進店工作後，常被以「容貌不佳、業績太差」為由辱罵，甚至遭到拳打腳踢、灌激辣醬、用香檳瓶或衣架毆打，並被威脅必須在公園附近拉客。
警方調查發現，短短3個月，被害人就被迫為400名客人提供性服務。在警方偵訊中，39歲的鈴木麻央耶否認指控，聲稱：
沒有強迫賣淫。
而田野和彩則坦承犯罪。日媒報導，兩人平時以暴力支配女員工，還曾逼她們在店內睡覺，甚至在租屋被解約後，直接住進酒吧後台，生活完全受控。
案件曝光後，田野和彩的美貌先引起日網瘋傳，台灣網友看完也留言：
「這女嫌犯顏值根本女星級」
「那個顴骨一看就是個狠角色」
「有點像北川景子」
「女人壓迫女人果然才是最狠的」
「這女的一看就大哥的女人」
「21歲就當雞頭，太厲害了」
「髮型很昭和但真的漂亮」
「這種長相在台灣夜店一定爆紅」
