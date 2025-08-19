逆天顏值身材「菲版紅姐」台灣賣淫　掃黃嫖客才知她是男當場爆粗

台北市大安分局敦化南路派出所13日晚間在忠孝東路四段一處商業大樓旅館執行臨檢勤務時，當場查獲性交易案件，意外發現一名外型亮麗的「女子」實為變性人士，震驚在場人員，她的IG、超美辣照也曝光，完全看不出是男兒身。



警方表示，26歲菲律賓籍SAKAY於13日上午搭機抵台，以觀光名義入境，入住北市大安區忠孝東路四段某商業大樓內的旅館。

台灣警方掃黃時意外發現一名外型亮麗的「女子」實為26歲菲律賓籍變性人SAKAY，震驚在場人員。（警方提供）

SAKAY平日以女性裝扮示人，經過隆胸及變性手術，在社群平台Instagram擁有1.7萬名追蹤者（點圖放大瀏覽）：

據了解，SAKAY主要在大安區酒店、夜店等人潮聚集處活動，透過在咖啡廳搭訕方式與潛在客戶建立聯繫。其慣用手法是先與對方培養感情，待關係建立後才提出性交易，開價每小時新台幣5千元（台幣，下同）。警方在13日晚間8時許，當場查獲SAKAY與33歲楊姓男子進行性交易，並查扣交易金額5千元。

大安分局指出，當警方查驗雙方證件時，發現外表亮麗的「女子」持有的證件上性別欄位註記為「男」，讓在場的楊姓嫖客當場傻眼爆粗口：

X！她是男的？

2人被帶回派出所偵訊後，全案依違反《社會秩序維護法》第80條將兩人移送裁處，菲籍男子也被送移民署等待遣返。

而SAKAY的IG辣照也全曝光，驚人的顏值、超豐滿上圍、細腰、長腿的確讓人完全看不出「她」是男兒身，更擁有1.7萬的粉絲追蹤，堪稱「準網紅」無誤。

