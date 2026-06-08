林襄競技啦啦隊初體驗　練後空翻滿腿瘀青　獲讚「年輕版蔡依林」

中華職棒味全龍啦啦隊成員林襄，因擁有亮麗外型受到許多粉絲喜愛，不時透過社群平台分享生活。



5月30日她在天母棒球場挑戰開場舞空拋、後空翻成功，後續她分享自己練習過程的側拍影片，表示：「從沒想過自己那份無所畏懼的勇氣，竟然能帶來這麼大的成就感。」雖然練到滿腿瘀青，但她逐漸找到了後空翻時的平衡感，最終完成精彩演出。

5月30日林襄在台灣天母棒球場挑戰開場舞空拋、後空翻成功，後續她分享自己練習過程的側拍影片。（Instagram@95_mizuki）

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林襄6月3日在Facebook發文：

競技（競技啦啦隊）教會我的第一課：不是等準備好了才開始，而是在一次次跌跌撞撞的嘗試裡，發現原來自己比想像中更勇敢、更強大。

並附上從1月13日開始與其他啦啦隊成員練習、培養拋接默契的過程，鼓勵大家：「願我們都能擁有踏出第一步的勇氣。」

此外，林襄與「歐弟」歐漢聲、張立東主持的中天綜合台新節目《歐耶一級棒》即將開播。談及這次主持新節目，林襄透露與歐漢聲一起工作時一拍即合：「我和歐弟哥從來沒見過，本來有點小緊張，後來發現歐弟哥很健談、人很好，也都會鼓勵我們晚輩，私底下聊天時，我們很聊得來。」她為了主持工作也做了很多功課：「我蠻常看以前的綜藝節目，每次在網路上看到好笑的節目片段跟花絮，我都會存起來做參考。」

歐漢聲也很期待和林襄一起合作：「林襄非常可愛、有禮貌，也非常上進，我從她身上看到蔡依林年輕時的樣子，不管再累都是精神奕奕的，只是希望她可以維持身體健康，不要太過勞累。」並看好林襄的演藝事業發展：「她是我們的人氣王，都紅到日本去了，我有跟林襄說『妳每天都要跟我學一句日文，因為我希望有一天能看到妳在日本發光發熱的樣子』」。

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