啦啦隊女神瑟七曬泳衣熱舞　轉身「滿背紅包」崩潰粉絲超心痛

被粉絲譽為「南台灣最頂啦啦隊女神」的瑟七近期話題不斷，不只推出個人首本寫真書《微澀・微瑟》、8月還將舉辦簽書會與粉絲近距離互動。



適逢象徵「520情人節」的日子，她特地曬出一段身穿比堅尼熱舞的影片，沒想到性感畫面背後竟藏著超慘代價，讓她忍不住苦喊：「我可能會薯條。」

台灣啦啦隊女神瑟七穿比堅尼拍影片，背後全是蚊子叮的包，本人可愛回應引粉絲心疼。（Instagram/__seul777）

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瑟七520辣照翻車？背後滿滿紅腫包曝光 本人苦喊：會薯條

原來瑟七為了拍攝這組夏日感十足的辣照，疑似在戶外慘遭蚊蟲狂襲。她在Threads曬出的背影照中，可以看到整片背部與腿部被叮出大量紅腫包，幾乎半個身體都紅成一片，畫面誇張到讓粉絲直呼超心疼。瑟七也自嘲寫下：「數數看有幾顆包，我可能會薯條。」幽默反應反而讓討論度瞬間飆高。

貼文曝光後，網友紛紛留言表示：

「這不是AI？我不信」

「漂亮照片背後的代價」

「光看就覺得超癢」

「這蚊子也太狠」



甚至連幫忙拍攝的隊友斐棋都留言笑說：「好像水泡哈哈。」而近期話題不斷的瑟七，其實也將推出首本實體寫真書《微澀・微瑟》，8月更將舉辦簽書會與粉絲近距離互動，讓不少粉絲已經開始敲碗搶收藏。

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