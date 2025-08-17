兩大性感女神互換衫著「她」露出豐滿上圍美腿纖腰　一原因狂走光

薔薔、林襄平常雖然可以穿得很辣，但若深究打扮技巧其實不盡相同，前者屬於豪放性感，後者則是酷辣路線。有趣的是，這兩個人最近在《女人我最大》被抽到交換衣服穿，難得展現有別以往的風情。



林襄穿了薔薔的美人魚色調洋裝，胸部正中間和胸下分別挖了兩個大洞的剪裁，剛好辣露南半球，加上裙襬的開高衩設計，讓她在行走間秀出纖細美腿。

林襄穿了薔薔的美人魚色調洋裝，胸部正中間和胸下分別挖了兩個大洞的剪裁。（《女人我最大》節目截圖）

【圖輯】點圖放大看更多節目畫面👇👇👇

+ 15

實際穿上後，薔薔直言林襄真的太瘦了，讓她一直忍不住幫忙調整胸前那兩塊布。至於薔薔，她也穿上了林襄的平口背心，搭配透視短罩衫的部份，她還能接受，但下半身穿的五分褲讓她直言好醜：

「很像中學生在穿的衣服。」



薔薔也穿上了林襄的平口背心，搭配透視短罩衫的部份，她還能接受，但下半身穿的五分褲讓她直言好醜：「很像中學生在穿的衣服。」（《女人我最大》節目截圖）

【圖輯】點圖放大看更多薔薔性感照👇👇👇

+ 8

雖然薔薔的衣服很漂亮，但林襄表示這完全無法走在路上，「我剛剛走過來的瞬間，短短這條路就曝光好幾次」，因為胸前的那塊布料會一直掀出來，但薔薔認為是因為她太瘦，布料才會不服貼。

【相關圖輯】大陸8位美胸女星 柳岩脂肪長在對的地方「她」獲封中國第一美胸（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 21

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】