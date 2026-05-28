三上悠亞宅家看球影片瘋傳　脫口超濃台灣腔引熱議：以為是誰老婆

最近一段影片在Threads上瘋狂流傳。畫面裏一個超正的妹子穿著白色居家服窩在梳化上看球賽轉播，支持的球隊一贏，她馬上跳起來舉手歡呼，歪頭比了個YA，笑著喊了一聲：「耶～」很多人滑到第一反應是——這是誰家老婆啊？長得也太像三上悠亞了吧？點進主頁才發現：真的是三上悠亞本人。



這段「女友視角」的影片直接把網友們集體看暈。有人留言：「奇怪，這影片怎麼看了四個小時還沒結束？」、「想說有這樣的女朋友還看什麼籃球……喔，原來老師本人。」更多人注意到的是她那一句「耶」，口音完全沒有日本腔，反而帶著濃濃的台灣腔。「一開始還以為這是哪個在地的漂亮媳婦，結果是三上！」

日本前知名AV女優三上悠亞，在家中開心應援。（圖／翻攝「yua_mikami」Threads）

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其實自從退役後，三上悠亞就徹底把工作重心移到了中國台灣。她加盟了台灣職業籃球大聯盟（TPBL）福爾摩沙夢想家的啦啦隊Formosa Sexy，從「一日限定」變成正式成員。每次主場應援都跳得滿頭大汗，中場休息時還主動跟球迷擊掌互動。

今年更在純球迷票選中，以7812票拿下TPBL年度啦啦隊冠軍，打敗了多名韓籍對手。球團總監私下爆料，她雖然常飛回東京處理自己的品牌事務，但應援舞蹈都提前練好才來合體，從沒拖累過團隊。休假時還會零偽裝跑去台中的春水堂喝珍珠奶茶，活脫脫已經融入在地生活。

人紅是非多，台灣球迷愛她愛得要死，但部分保守的日本網友卻看不太下去。以前她受邀開球時，就有人在評論區開酸：「球場那麼多小孩，不該讓她出現」、「如果孩子問那是誰，我該怎麼回答」。今年又有酸民罵她「在社群上很囂張，上電視卻裝乖」，三上悠亞直接在X（前稱Twitter，推特）上反嗆：「我很囂張嗎？」還補了一句「要封鎖我就別說我名字喔」，霸氣程度讓粉絲叫好。

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不過沉默的日本網民其實多數是挺她的。在X和5ch上，不少人留言：

「看到她退役後在台灣找到新舞台，笑得比以前還開心，真的替她高興」

「穿起衣服跳應援舞反而更性感，這是什麼魔法？」

「能在這麼多人面前光明正大發光，證明台灣球迷真的很友善」

「作為老粉絲，看到她站上公開舞台跳舞，比什麼都值得」

「那個素顏居家模樣也太清純，完全就是女友視角，我快嫉妒死台灣球迷了」



從當年暗黑界稱霸一方的女王，到如今成為台灣職籃史上話題度最高的啦啦隊外援，三上悠亞這幾年確實拼了命在轉型。當初宣佈引退時很多人擔心她從此消失，但現在她不僅自創的服飾品牌經營得有聲有色，還在一項完全陌生的啦啦隊領域裏拿下人氣冠軍。

這次之所以只因為一段宅家看球的日常就再次刷屏，大概就是因為她終於不再是那個只能隔著屏幕仰望的女神了。現在的她，是會穿著家居服窩在梳化裏、為了支持的球隊像小孩一樣跳起來歡呼的普通女生，是會在主場帶著三千名球迷一起喊加油的鄰家姐姐，是一個隨口就能喊出「耶～」的台灣腔媳婦。

酸民的閒話她早就懶得理了。能在台灣一邊笑得這麼開心、一邊光明正大賺錢，還能順便打臉那些看不起她的人——這大概就是最好的人生反擊劇本吧。

至於那段影片到底看了幾遍才關掉？大家心裏有數就好。

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