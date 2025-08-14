性感女神強硬回應小三醜聞　否認介入球星三角戀情：內容均屬不實

台灣樂天桃猿啦啦隊女孩阿布舞6月底時登上Podcast節目「三交訪談」，意外自爆曾與一名球員交往半年，並以英文暱稱「Michael」指代對方。她透露，兩人交往始於男方人生首次獲選MVP的當天，半年後卻在她生日當天被分手。雖然節目中未指名道姓，但從線索來看，不少網友推測「Michael」就是樂天桃猿投手馬傑森，且交往時間疑似與啦啦隊女神林襄重疊，對此，林襄經理人發聲了。



林襄經理人莉奈表示：

「有關本公司旗下藝人林襄近日無端遭特定人士及社群、媒體影射介入職棒球員感情等事，內容均屬不實，對此，謹提醒大眾勿以訛傳訛，傳播不實訊息，對於任何捏造、散播不實訊息及惡意評論而涉及不法之言論內容，本公司將會進行蒐證，依法追究相關法律責任，以維護藝人權益。」



