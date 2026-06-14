【旺角／不雅影片】男女親熱也要注意場合！本港社交平台Threads瘋傳影片，旺角彌敦道行人路上有1對男女，當街作出不雅舉動，其中男方疑邊行邊摸女方胸部，旁若無人，女方則步伐明顯受阻，被男方「緊箍」繼續前行，畫面令人咋舌。



影片震撼網民，關注女方反應，又批評男方離譜，「完全唔尊重女朋友！」、「猥瑣！」、「好恐怖，野獸咁」。不過亦有網民認為不影響他人就沒有問題，「你係古代人？」，隨即有網民反駁，「話冇問題嗰啲，係咪睇唔到條友摸緊胸？大庭廣眾唔係咁好喎」。



本港社交平台Threads瘋傳影片，旺角彌敦道行人路上有1對男女，當街作出不雅舉動。（Threads@rasonic25）

公眾地方不應作出不雅行為！有網民於6月13日下午在Threads發布影片，顯示旺角彌敦道W PLAZA對出行人路，有1對男女當街作出疑似「邊行邊摸胸」不雅行為，形容是「旺角按摩」。

旺角男女疑「邊行邊摸胸」

影片見到，當時還是白天，街上人來人往。W PLAZA對出行人路，有1對男女緊貼走過。行走期間，男方右手穿過金髮女方腋下，放在胸部位置並有動作，女方步伐受阻，在男方「緊箍」下繼續前行，直至影片結束。

男方右手穿過金髮女方腋下，放在胸部位置並有動作，女方步伐受阻，在男方「緊箍」下繼續前行。（Threads@rasonic25）

男方右手穿過金髮女方腋下，放在胸部位置並有動作，女方步伐受阻，在男方「緊箍」下繼續前行。（Threads@rasonic25）

男方右手穿過金髮女方腋下，放在胸部位置並有動作，女方步伐受阻，在男方「緊箍」下繼續前行。（Threads@rasonic25）

網民批男子離譜：很不尊重女朋友

不少網民看過影片斥責男方離譜，「完全唔尊重女朋友！」、「世風日下」、「好恐怖，野獸咁」、「個女仔似被挾持住喎」。

然而亦有網民認為2人行為不影響他人，與旁人無關，「What’s the problem？」、「師兄是咪妒忌？」、「你係古代人？」。隨即有網民反駁，，「話冇問題嗰啲，係咪睇唔到條友摸緊胸？大庭廣眾唔係咁好喎」。

有網民斥責男方離譜，也有網民認為沒問題。（Threads@rasonic25）

在公眾地方作出猥褻不雅行為有何刑罰？最高可判監禁幾個月？

根據《刑事罪行條例》第148條「在公眾地方的猥褻行為」，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見情況下，猥褻暴露其身體任何部份，即屬犯罪，一經定罪，可處第1級罰款（2,000元）及監禁6個月。

另外，根據《淫褻及不雅物品管制條例》（第390章）第21條，任何人如在香港發布淫褻物品，不論是否知道該物品是淫褻物品，均屬犯罪。一經定罪，最高可判處罰款100萬元及監禁3年。如相關社交媒體或即時通訊群組的伺服器設於香港，亦受規管。

至於「公眾地方行為不檢」是俗稱，原條文是香港法例第245章《公安條例》第17B(2)條「公眾地方內擾亂秩序行為」，一經定罪，最高可處罰款5,000元及監禁12個月。

（Threads@rasonic25）

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這一家四口離開後，枱面上剩下多碟疊滿的肥牛、牛肉、雞肉、蔬菜、點心等，而火鍋中也留下大堆肥牛，相當浪費。（Threads@yoyo_lsyyy）