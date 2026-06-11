【火鍋任食／肥牛哥／浪費食物】「千海水產海鮮火鍋放題」荃灣店瘋狂「打包」食物的「肥牛哥」早前成為全城焦點，但竟然有人更誇張？有香港女生於Threads發相發文，指有一家四口到將軍澳PopCorn稻香吃火鍋放題，叫完海鮮後，竟一口氣狂點24個芒果布甸、24碟蜆以及肥牛等，店員建議可以分開落單「食完先再畀」卻被對方責罵，揚言「我哋一定食得晒！」；女生看不過眼提醒「食得晒先好嗌」，也被對方反嗆。最終這一家四口時間到也吃不完，留下大堆食物，部份「掉晒落個煲到就算」，並一齊起身快速離開，「酒樓啲姐姐都追唔切」，讓女生大呼無奈，「食唔晒又要咁寸嘴，就好抵X」。



事件引來網民熱議，紛紛批評這一家四口離譜，「啲人真係好無品」、「浪費食物真係好折墮！」、「食唔晒真係唔應該叫咁多，呢個世界有啲人想食都冇得食吖」。也有網民建議浪費太多食物就要「罰錢」。



有一家四口到將軍澳PopCorn稻香吃火鍋放題，叫完海鮮後，竟一口氣狂點24個芒果布甸、24碟蜆以及肥牛等，最終浪費大量食物。（稻香集團Facebook）

不應浪費食物！該女生於Threads發相發文，指6月8日晚上到將軍澳PopCorn稻香吃宵夜火鍋放題時，目擊一家四口劣行。她憶述，稻香宵夜火鍋優惠時段於晚上8時30分開始，但這一家四口8時20分提早入場已不停投訴，「又話未開code又話冇熱水，對啲店員個態度已經勁X差。人哋個宵夜時段係8:30先開始，早啲放你入去係等你哋唔使企喺度等，唔等於可以開始畀你食」。

將軍澳一家四口稻香火鍋放題 狂叫芒果布甸、海鮮、肥牛

除了態度差，樓主指，宵夜火鍋優惠時段開始後，這一家四口叫完海鮮就嚷着要叫甜品，一口氣點了24個芒果布甸，「鬧到個店員要人手幫佢落24個芒果布甸，冇睇錯係24個，但係佢哋係一家四口」；店員建議可以分開落單，「食完先再畀」，惟一家四口中的男子發惡責罵店員，強調「我哋一定食得晒！」。

有一家四口到將軍澳PopCorn稻香吃火鍋放題，狂點24個芒果布甸、24碟蜆以及肥牛等，最終浪費大量食物。（AI生成圖片）

被食客提醒「食得晒先好嗌」 一家四口反嗆「我哋一定食得晒！」

隨後這一家四口再叫了24碟蜆、肥牛等多種肉類、點心，以及蒸包等，坐在鄰座的樓主看不過眼，提醒「食得晒先好嗌」，卻被一家四口中的母親反嗆「我哋一定食得晒！」，令樓主大感無奈「得！我就放長雙眼睇」。

一家四口吃不完速逃 遺大量食物

結果「真係得啖笑」，樓主表示，最終這一家四口遺下大堆食物，時限到時極速離開，「食到10:30都見到2大盤肉仲係度，我仲諗緊會唔會嚟個絕地反擊，最後15分鐘食晒。結果好明顯啦，掉晒落個煲到就算，仲淨返咁X多，一啲衣食都無。最後仲要知道身有屎咁，4個突然一齊起身勁快走咗去，酒樓啲姐姐都追唔切」。

從現場相片見到，這一家四口離開後，枱面上剩下多碟疊滿的肥牛、牛肉、雞肉、蔬菜、點心等，而火鍋中也留下大堆肥牛，相當浪費。

這一家四口離開後，枱面上剩下多碟疊滿的肥牛、牛肉、雞肉、蔬菜、點心等，而火鍋中也留下大堆肥牛，相當浪費。（Threads@yoyo_lsyyy）

這一家四口離開後，枱面上剩下多碟疊滿的肥牛、牛肉、雞肉、蔬菜、點心等，而火鍋中也留下大堆肥牛，相當浪費。（Threads@yoyo_lsyyy）

這一家四口離開後，枱面上剩下多碟疊滿的肥牛、牛肉、雞肉、蔬菜、點心等，而火鍋中也留下大堆肥牛，相當浪費。（Threads@yoyo_lsyyy）

目擊者：食唔哂又要咁寸嘴好抵X

樓主補充，「其實佢食得哂24碟真係無問題，問題係食唔哂又要咁寸嘴就好抵X。仲要自以為高人一等，呼喝啲店員先最X街」，建議酒樓下次要按重量罰款，「每100g收返$50，等佢哋唔使黐咗線咁嗌」。

網民批離譜：真係好折墮！ 倡設浪費食物罰款

網民看後紛紛批評這一家四口離譜，「24個芒果布甸、24碟蜆，係咩玩法」、「啲人真係好無品」、「完美示範咩叫X街……浪費食物真係好折墮！」、「真係要睇返CCTV！blacklist晒呢幾個人」、「食唔晒真係唔應該叫咁多，唔好諗住任食就係咁叫啦，食完一轉再叫下一轉真係咁難咩，呢個世界有啲人想食都冇得食吖」、「人哋做到咁平就唔好玩X人啦！人哋已經生意難做先做呢個價吸客，仲搞X人，呢啲人真係⋯⋯」。

也有網民建議浪費太多食物要罰款，「支持浪費食物罰款，你話剩少少就話啫，大佬啊任食㗎，唔使搏命嗌啦，食晒再嗌都唔遲啦」、「咁樣浪費食物嘅一定要罰錢，貪得無厭嘅小人好多，作為食肆呢part 把關唔好嘅話，一定會造成好多浪費！」。

建議參考內地火鍋放題先付按金做法防浪費食物

亦有網民建議參考內地火鍋放題做法，防止浪費食物，「大陸食放題有個位做得唔錯，就係入場前畀定按金，到食完叫staff過嚟check 完先退按金，啲人就唔夠膽大量亂叫嘢食，其實香港放題都可以學下」。

（Threads@yoyo_lsyyy）

其他報道：霸王餐？遊客食潮汕火鍋嫌淡拒埋單 威脅留5千字劣評:不符夢中味

口味不似預期就想吃霸王餐？廣東汕頭1間潮汕火鍋店發生1宗消費糾紛引發網絡熱議。4名外地遊客專程乘飛機前往當地品嚐正宗潮汕火鍋，卻因認為「味道太淡、牛肉有腥味」與預期不符，在進食近七成食物後向店方投訴，更揚言要寫下5,000字的劣評。最終，老闆為免破壞潮汕美食在旅客心中的形象，無奈選擇全單豁免收費。事件曝光後引起網民熱烈討論，不少人直斥涉事遊客無賴，根本是想食「霸王餐」。



4名外地遊客認為該店的潮汕火锅與預期不符向店方投訴，威脅要寫下5,000字的劣評。（九派新聞）

食足七成才投訴 質疑火鍋口味：和我做夢想的味道不一樣

事件發生在汕頭市1間經營5年的潮汕火鍋店。據店家負責人蔡先生向內地媒體《九派新聞》透露，4名遊客於6月1日當天到店消費，點了總價約400多人民幣（約460港元）的食物。用餐約40分鐘後，4人告知店員對火鍋不滿意，他們投訴湯底味道過淡、牛肉存在腥味，聲稱「和我做夢想的味道不一樣」。

食客聲稱火鍋和他們夢中所想的味道不符。（九派新聞）

揚言留5,000字劣評 店家無奈免單

店家解釋鍋底味淡是潮汕特色，但4名遊客並不接受，提出只願意支付蝦和鵝肝的費用，其餘食物一概不付。遊客揚言如果店家不同意，威脅要在網上平台撰寫1篇長達5,000字的劣評，詳細描述此次用餐的不滿體驗。

睇全文：

霸王餐？遊客食潮汕火鍋嫌淡拒埋單 威脅留5千字劣評:不符夢中味