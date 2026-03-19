新牌女司機載客狂玩手機　車輛失控撞飛途人直衝入鋪　恐怖畫面曝

美國紐約市日前發生一起驚悚車禍，一輛的士3月14日撞飛兩名路人，並衝入一家雜貨店。



事發後其中一人雙腿骨折、另一人背部骨折與腦震盪，畫面十分駭人。

示意圖（Unsplash@Nick Fewings）

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美國《紐約郵報》報導，根據閉路電視畫面顯示，這輛的士在3月14日下午突然衝向人行道，當時24歲的女子費柏（Millicent Faber）正與朋友在街角停下擦口紅，她憶述：

的士突然就撞了過來，毫無預警。

費柏雙腿骨折，她的朋友則被撞入地窖階梯，造成背部骨折與腦震盪。

一名29歲乘客透露，他在案發當天早上9時搭乘同一輛的士，經歷了一場「過山車」，他聲稱這名25歲女司機阿克特（Mahamuda Akter）在隧道內不斷低頭看手機、擦撞道路錐，並在曼哈頓大橋上險些撞上護欄。

他當時拒付車資並痛斥：「妳差點殺死我們！」 阿克特竟鎖死車門不讓他下車，事後他立即報警。報導指出，阿克特於去年10月才獲得執照，如今她雖尚未面臨刑事指控，但職業駕駛執照已被吊銷。

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