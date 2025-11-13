巴西司機高速行駛中「撞穿護欄連人帶車滾下長樓梯」　奇蹟僅輕傷

巴西聖保羅日前發生一起驚險車禍，一輛銀色轎車在高速行駛時突然偏離道路，撞穿金屬護欄後墜入一條陡峭的室外樓梯。



儘管事故畫面令人震驚，48歲司機雷爾森索薩（Railson Souza）奇蹟般僅受輕傷，成功脫險。

一男子忘記食血壓藥 駕車高速行駛時病發 撞穿護欄墮入樓梯：

根據《每日郵報》報導，事故發生於當地時間8日凌晨5點30分左右。錄影畫面顯示，索薩的轎車高速駛近一個急彎時，突然失控偏離道路，隨後撞毀護欄並墜落至長而陡的樓梯上。消防人員趕到現場後，將被困在嚴重損毀車輛中的索薩救出。

經醫院掃描和X光檢查，索薩並無骨折，僅手指上有輕微擦傷，幾個小時後便出院。對於這次死裡逃生的經歷，索薩情緒激動地表示：

上帝真偉大。我渾身酸痛，但好在沒有骨折。

事故原因據索薩自述，是因他在下班回家途中忘記服用高血壓藥物，導致身體不適並出現劇烈頭痛，最終失去對車輛的控制：

我當時頭痛欲裂。我對事故的唯一記憶就是自己摔倒在台階下，聽到有人喊：『雷爾森，冷靜！』。我不知道自己怎麼會落到那個位置。

回顧這次驚險經歷，索薩表示：

每次看影片，我都會忍不住流淚。是上帝在那一刻保護了我，讓我今天還能站在這裡。

值得慶幸的是，事故發生時，現場並無行人或其他車輛經過，避免了更大的傷亡。

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】