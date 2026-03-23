紐約毒駕狂徒猛撞兩單車客　捲入車底極速狂拖爆火花　釀1死1命危

美國紐約哈林區一名單車騎士遭汽車高速撞上身亡，肇事司機被控吸食毒品後駕車。



檢方表示，這名男子過去曾多次因車輛相關犯罪被捕，包括酒後駕車及撞擊行人等前科。肇事者克羅斯貝（Kevin Crosby）已被控過失殺人罪，法官裁定不得保釋。

美國紐約哈林區一名單車騎士遭汽車高速撞上身亡，肇事司機被控吸食毒品後駕車。（X@unlimited_ls）

肇事駕駛前科累累

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克羅斯貝的犯罪紀錄相當驚人。根據執法單位和檢方於20日透露，這名49歲的布朗克斯區居民共有19次被捕紀錄，其中包括2020年6月一起嚴重車輛傷人事件。當時他在布朗克斯區的傑羅姆大道和西福特漢姆路撞擊行人並擦撞多輛車輛。布朗克斯區檢察官辦公室最終降低了傷害罪名，改以魯莽駕駛和魯莽危害罪起訴，克羅斯貝認罪後獲判緩刑。

在最新的這起事件中，克羅斯貝於19日晚間駕駛一輛紅色轎車，撞上兩名年齡分別為33歲和28歲的單車騎士，造成路人紛紛逃離，隨後又撞上一輛停放的紐約警察局巡邏車。

執法單位形容克羅斯貝速度驚人，「即使撞倒受害者後，他還是繼續踩油門」，令人震驚的影片顯示，克羅斯貝的車輛拖行受害者沿著繁忙的大道前進，車底不斷冒出火花。根據目擊者和警方描述，他還撞上多輛其他車輛，包括一輛拖車，才最終停下。

一位目擊者表示：「我看到兩個人躺在那裡，動彈不得，臉朝下，就是那兩個騎自行車被車拖行的人。」兩名受傷的單車騎士被緊急送往醫院，情況危急，其中28歲的單車騎士後來被宣告死亡。

據悉克羅斯貝承認當天吸食大麻和天使塵（PCP），然而，克羅斯貝的律師萊利（Seann Riley）辯稱「這並不能說明全部情況」，並聲稱車輛的轉向和煞車問題導致了這起致命事故。

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