外甥正月理髮　舅父隔天車禍亡　舅母稱故意殺人索償百萬判決出爐

中國大陸民間流傳著「正月理髮死舅舅」的說法。近日卻傳出，一名外甥因遭舅舅嫌棄髮型邋遢，正月初二跑去剪頭髮，隔天收到了舅舅車禍身亡的消息，甚至因此被自己的舅媽告上法院，索賠人民幣100萬元。



陸男正月期間被嫌髮型邋遢 理髮後隔天得知舅舅酒駕身亡

據內媒《閃電新聞》報導，上海市總工會2日公布一起舅媽控告外甥「間接故意殺人」的事件，這起事件源於某年大年初二，劉姓男子遭到舅舅嫌棄髮型過於邋遢，兩人因此發生爭吵，隨後他便去理髮店剪頭髮，不料隔天卻收到舅舅前一晚酒駕車禍身亡的消息。

舅媽怒告「間接故意殺人」 法院審理結果出爐

劉男前往弔唁時，其舅媽發現他在正月期間理髮後勃然大怒，兩人產生激烈衝突。隨後舅媽竟到公安機關控告劉男「間接故意殺人」，要求承擔民事侵權的賠償責任，索賠人民幣100萬元。

法院審理後認為，劉男的舅舅是因酒駕才導致車禍身亡，與劉男理髮並無關係，所謂「正月理髮死舅舅」中的「死舅」實為「思舊」的諧音，誤傳後演變而成，並不能因此上升到道德層面綁架他人。

最終，法院決定駁回劉男舅媽的訴訟請求。

