14歲兒子無牌駕駛「油門當煞車」撞死人　爸爸竟這樣做　家屬氣瘋

遼寧省營口先前發生死亡車禍，一名14歲周姓少年無牌駕駛，誤把「油門當煞車」，導致60歲的趙姓婦人被撞死。



原先周姓少年的父母同意賠償，沒想到在看到近人民幣35萬元的天價賠償後，只賠了一小部分便擺爛，讓死者家屬氣炸。

遼寧一名14歲少年無牌駕駛撞死60歲婦人，原先少年父母同意賠償，沒想到只賠了小部分便擺爛，讓死者家屬氣炸。（微博影片截圖）

點圖放大瀏覽：

+ 9

明知少年無照 僱主仍要求駕駛

內媒《紅星新聞》報道，2023年5月25日當天，周姓少年受到僱主指示，開車外出。不料途中少年要踩煞車時，竟然誤踩成油門，導致車子加速撞上前面推著腳踏車的趙姓婦人，最終婦人傷重不治。

後續營口交通部門認定，周姓少年在事故中擔負全責。民事方面，法院裁定保險公司、周姓少年父母、僱主皆須負擔賠償責任；刑事方面，僱主被裁定1年10個月的監禁，理由是僱主明知少年無駕駛執照，仍交付車輛並要求上路，構成交通肇事罪。

在賠償金部分，保險公司負擔人民幣18.5萬元、周姓少年父母負擔約人民幣35萬元、僱主負擔超過人民幣51萬元。然而死者女兒陳晴近日控訴，僅保險公司、少年母親賠償部分金額，少年父親和僱主始終不願付清，擺爛至今。

陳晴指出，少年父親和僱主還曾因拒不執行而遭法院限制消費、拘留15天。然而母親意外離世至今，已經2年多，家屬始終沒有得到該有的賠償，對方事後的態度更是對家屬形成二度打擊。

【延伸閱讀】瘋傳內地美少女學車「把車開上樹」教練也要爬梯下來 真相大逆轉（點圖放大瀏覽）：

+ 12

延伸閱讀：

糞管炸裂！陸女大生「全身秒成咖啡色」淚崩 校方超扯解釋挨轟

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】