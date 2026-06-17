世界盃｜上屆憑「進1球就送1裸照」爆紅　巴西最辣女球迷今再出招

有「巴西最性感女球迷」之稱的托馬佐尼（Daiane Tomazoni）近日透露，將在即將到來的2026年世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）期間推出升級版火辣應援活動。她曾在2022年卡塔爾世足賽（2022 FIFA World Cup）時，以「巴西每進一球就送免費裸照」的方式爆紅全球，如今再度預告將帶來更大尺度的新計畫。



托馬佐尼表示，自己一直是狂熱足球迷，足球更是巴西文化的一部分。她透露，當年看到巴西民眾對世足賽熱情不足，便決定結合自己的成人事業與足球熱愛，用另類方式替國家隊加油打氣，因此推出巴西進球就送裸照的活動。

有「巴西最性感女球迷」之稱的托馬佐尼（Daiane Tomazoni）近日透露，將在即將到來的世界盃足球賽期間推出升級版火辣應援活動。她曾在上屆世界盃，以「巴西每進一球就送免費裸照」的方式爆紅全球。（Instagram@daianetomazoni）

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她指出，該活動意外吸引全球球迷關注，不僅讓她在成人平台OnlyFans的訂閱數暴增，也讓來自德國、美國、英國、墨西哥等地的大批粉絲開始追蹤她。她認為，這種互動成功建立起跨國粉絲社群，也讓更多人開始支持巴西隊。

隨著新一屆世界盃即將登場，托馬佐尼透露這次將加入直播互動元素，希望讓全球粉絲能更投入參與她的應援活動。她強調，今年的內容將比上屆更加火辣，也期待再次掀起話題。

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