有片！私家車頂客貨車殘骸撞斃六旬清潔工夫婦　司機涉醉駕被拘留

江蘇灌南發生1宗嚴重奪命車禍！1對同為清潔工的六旬夫婦清晨在路邊工作時，遭1輛高速行駛，且車頭頂着貨車殘骸的私家車攔腰猛撞，2人連同清潔三輪車被強大衝擊力撞飛，當場死亡，另有1名司機受傷。據現場目擊者透露，肇事私家車上有1男2女，其中1名男子在事發後隨即逃離現場。當地警方調查後證實司機涉嫌醉駕，目前已被依法拘留。



1對同為清潔工的六旬夫婦清晨在路邊工作時，遭1輛高速行駛，且車頭頂着貨車殘骸的私家車攔腰猛撞。（網上影片截圖）

1對同為清潔工的六旬夫婦，清晨在路邊工作時，遭1輛高速行駛，且車頭頂着貨車殘骸的私家車攔腰猛撞。（網上影片截圖）

兩名清潔工清晨遭私家車頂貨車殘骸攔腰猛撞

據《中國新聞周刊》報道，事發於江蘇省連雲港市灌南縣，現場閉路電視畫面顯示，事發於清晨6時25分，2名清潔工正在進行路面清掃，身旁停泊着1輛清潔三輪車，此時1輛私家車朝他們高速駛來，該私家車車頭還頂着1輛貨車殘骸，在毫無減速迹象下徑直撞上清潔工與清潔三輪車，2人被強大衝擊力撞飛，雙雙當場遇難。

現場閉路電視畫面顯示，事發於清晨6時25分，2名清潔工正在清掃路面，身旁停泊着1輛清潔三輪車。（網上影片截圖）

現場閉路電視畫面顯示，事發於清晨6時25分，2名清潔工正在清掃路面，身旁停泊着1輛清潔三輪車。（網上影片截圖）

目擊者：涉事車內有3名年輕人

在十字路口等候紅綠燈的司機表示，事發時突然聽到後方傳來巨響，隨即看到清潔車的碎片在車旁飛過，他看向右後視鏡並沒有看到車輛，不到兩秒，肇事車就撞了上來，司機形容，他在車上感到非常強烈的推背感，下車後發現車尾部已經變形，後保險杆亦被撞至彈開。

1輛私家車朝2位清潔工高速駛來，該私家車車頭還頂着1輛貨車殘骸，在毫無減速迹象下徑直撞上清潔工與清潔三輪車。（網上影片截圖）

1輛私家車朝2位清潔工高速駛來，該私家車車頭還頂着1輛貨車殘骸，在毫無減速迹象下徑直撞上清潔工與清潔三輪車。（網上影片截圖）

1輛私家車朝2位清潔工高速駛來，該私家車車頭還頂着1輛貨車殘骸，在毫無減速迹象下徑直撞上清潔工與清潔三輪車。（網上影片截圖）

另一名現場目擊者表示，肇事車輛上有1男2女，都是年輕人，其中1名男子在事發後隨即逃離現場，現場留下2名女子，其中1名女子滿身酒氣、神志不清，聲稱自己是司機。目擊者表示「他看到遠處有一輛嚴重變形的貨車，2名清潔工被撞的位置離他們僅有200米左右，後面救護車和殯儀車就來了」。

現場目擊者表示，肇事車輛上有1男2女，都是年輕人，其中1名男子在事發後隨即逃離現場。（網上影片截圖）

商戶：2名死者為六旬夫婦

據當地部門和附近商戶證實，2名遇難的清潔工是一對60多歲夫婦，商戶表示「他們就住在這附近，人特別好，有時還到我店裏玩」。商戶補充，事發時自駕車輛就停放在店舖門口，離事故地點有30多米，但他的車子也在此次事故中受損。

警方發布通報：肇事人涉嫌醉駕

當地警方於6月16日發布通報，肇事人胡某（女，23歲）在行駛途中接連撞擊路邊車輛與清潔工人，事故造成2死1傷，經檢測，胡某血液酒精含量（145.7mg/100ml），已達到醉駕標準，排除毒駕嫌疑，目前胡某已被警方依法刑事拘留。

當地警方調查後證實司機涉嫌醉駕，目前已被依法拘留。（網上圖片）

網民怒斥：酒駕建議直接死刑

事件曝光在社交平台後引起網民熱議，紛紛怒斥「這開的是車還是飛機？」、「醉駕建議直接死刑！」、「我X，一閃而過，2條人命沒了！」、「這種人能不能直接槍斃？」。也有不少網民表示「清潔工已經夠辛苦了，這是在幹嘛啊？」、「辛辛苦苦工作的清潔工得罪誰了？」、「這是一對夫婦啊，家裡人怎麼接受！」、「怎麼補償家屬！」。

其他報道：台女警車禍亡！原與警察男友結婚 雙方家長同意冥婚 穿婚紗入殮

一場奪命車禍，令喜氣洋洋的結婚，卻變成陰陽相隔的「冥婚」！台灣台南市28歲女警鄭詠心於4月28日休班期間遇車禍身亡，驗屍結果確認死因是粉碎性顱腦創傷。至周四（30日），鄭詠心母親、姊姊、哥哥、雙胞胎弟弟以及男友母親首次出面發聲，眾人難掩悲哀，男友的母親哽咽表示，這個月剛辦完女兒（詠心男友的妹妹）的婚禮，本打算開始商量兒子與詠心的婚事，「沒想到現在變成這個樣子，真的沒有辦法接受」。



鄭詠心與同任職警察的男友，原打算於明年結婚，如今一對璧人陰陽永隔，但阻不了男方對詠心的愛意。據悉雙方家長都同意舉行「冥婚」，詠心將穿婚紗入殮。



鄭詠心與男友同是警員，且年紀相若，感情也十分穩定，上個月剛慶祝交往3周年，並計劃明年結婚。（Threads圖片）

結婚喜事變「冥婚」

鄭詠心與男友同是警員，且年紀相若，感情也十分穩定，上個月剛慶祝交往3周年，並計劃明年結婚。2人原打算下周去日本旅行，如今卻無法成行。詠心出事後，男友悲痛不已，事後取回戒子，在個人IG發帖寫道「我帶你回家！不痛！別怕！我還在！」，令人心酸不已。

詠心的男友其後寫下感受，表示：「那天早上，我們一起起床，你才在跟我分享你新做的指甲，因為我們下週還要一起去日本玩，沒了，都沒了。你是個連我受個大不了的傷，都會緊張心疼到大哭的女生，沒辦法想像你在生命最後一刻，遇到這種事情，會有多麼無助、徬徨、痛苦，為什麼是你要來受這種罪？」而他對於肇事女大學生的表現，則表示「真的好氣，又好無能為力」。

鄭詠心出事後，男友悲痛不已。（網上圖片）

全文：台女警車禍亡！原與警察男友結婚 雙方家長同意冥婚 穿婚紗入殮