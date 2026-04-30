台灣台南市發生奪命車禍，死者為當地28歲休班女警鄭詠心！事發於4月28日早上，鄭女休假時在安南區騎電單車外出，途中遭電單車追撞車尾，她重心不穩下連人帶車倒地，再遭駛至的旅遊巴輾過斃命。



事發後，肇事旅遊巴男司機立即下車查看，在鄭女身旁緊張徘徊：而引發車禍的電單車女司機卻只關心自己鐵騎損毀情況。台媒報道，有傳該名20歲姓戴女大學生於事發前玩通宵，至清晨才駕鐵騎返家，疑熬夜導致精神欠佳而肇禍。警方則指戴姓女大生與旅遊巴司機的酒測值均為零，仍調查案件以詳細釐清肇事責任。



鄭女原訂明年與同是任職警員的男友結婚，據悉已選好婚妙，卻因事故而陰陽永隔。另外，有自稱是戴女的同學向傳媒爆料，指戴女於事發翌日如常上學，而且還去火鍋店嘻哈吃飯，「一副無要無緊」。不過戴女事後澄清，到警署錄口供後就返家，強調沒有上學也「沒有嘻哈吃火鍋」。



28歲女警鄭詠心遇車禍身亡，同袍深切哀悼。（網上圖片）

台灣台南市發生奪命車禍，死者為當地28歲休班女警鄭詠心。（Threads@hs90324）

女警被撞倒在地又遭車輾

台灣傳媒報道，車禍死者為28歲休班女警鄭詠心，涉事司機分別是電單車20歲姓戴女大學生，以及駕駛旅遊巴的40歲姓江男司機。事發於4月28日清晨7時許，鄭女騎電單車前往安南區，當行經安和路二段時，鄭女因應路況減速停車，詎料姓戴女大生駕電單車駛至，未有煞停便直接撞向鄭女車尾，令鄭女連人帶車跌向左邊路面，遭駛至旅遊巴輾過上半身，當場沒有呼吸心跳，送院搶救後證實不治。

女警鄭詠心被女大學生撞倒在地後，旅遊巴輾過上半身。（Facebook@袁志豪）

意外發生後，旅遊巴男司機嚇得立即跳下車，焦急的守在女警身旁，四處求援。（Facebook@袁志豪）

肇事女大學生着緊鐵騎損 沒關心被撞女傷者

意外發生後，旅遊巴男司機嚇得立即跳下車，焦急的守在鄭女身旁，四處求援；而身穿白衣的女大生則顯得異常冷靜，第一時間不是查看傷者情況或撥打求救電話，而是將自己的電單車移到路邊，彎着腰檢查損毀情況，從頭到尾沒關心過倒臥血泊中的女傷者。

鄭詠心的家屬事後在社交媒體發文，斥責肇事女大學生事後連一句道歉都沒有，還輕描淡寫地說道「沒注意前面」。

肇事女大學生事後沒有第一時間救人，而是將車移到路邊檢查情況。（網上圖片）

女大學生惹怒全網遭起底 校方：深感遺憾

肇事女大學生就如「事不關己」的冷漠態度引起了全網憤怒，網民火速將她的個人資料「起底」，其Threads、IG與Dcard帳號都在網上曝光，甚至連她就讀的學校「台灣某私立科大」都受到牽連，網民紛紛湧入留言責罵。

目前戴女已將所有社交媒體帳號關閉，學校也發聲表示「深感遺憾」，後續將重視狀況並提供法律諮詢協助，同時也會加強校內交通安全觀念宣傳。

死者男友妹妹透露，哥哥在殯儀館情緒崩潰蹲地痛哭。（網上圖片）

女警曾與男友計劃明年結婚

據悉，鄭詠心與男友皆為警員，2人年齡相若、感情穩定，上個月才剛慶祝交往3周年，並計劃在明年結婚，婚紗都準備好了。事發當天早上，鄭詠心還和男友分享新做的美甲，原打算下周去日本旅遊，如今因一場交通事故令2人陰陽兩隔。死者男友的胞妹透露，哥哥在殯儀館情緒崩潰蹲地痛哭，旁人問為何沒有對肇事者動怒，哥哥滿心哀傷淡淡的說到「我現在只希望詠心那時候沒有感覺到什麼痛」。

台灣藝人譚艾珍得知女警鄭詠心不幸身故後表示十分痛心，「完全不敢相信這麼正義優秀善良可愛的女孩怎麼就沒了」。（facebook@譚艾珍）

台灣藝人譚艾珍悼念：阿嬤的心好刺痛

不幸身亡的女警鄭詠心從小熱愛舞蹈，畢業於台灣藝術大學，後因收入與工作穩定性考量而報考警察。鄭詠心在職期間表現優異，曾參與攔查毒品咖啡包安檢，還及時救助在家倒地的獨居婦人。同事們得知奪命事故後都難以接受，紛紛感到遺憾和不捨。

藝人譚艾珍在Facebook上發文哀悼，透露鄭詠心曾幫助她處理詐騙案，2人多次合作防詐宣傳，得知此事後她十分痛心，「完全不敢相信這麼正義優秀善良可愛的女孩怎麼就沒了」。她直言「阿嬤的心好刺痛」，「阿嬤還在等著要喝她的喜酒啊」。

２名涉案司機依過失致死罪嫌移送法辦

由於鄭詠心於事發當日正值休假，不符合因公死亡撫卹申領資格，其所屬分局開啟內部募捐，全力協助家屬善後。目前台南地檢署已完成驗屍，指2名涉案駕駛者「戴姓女子及江姓男子」均沒有飲酒，會依過失致死罪嫌移送法辦，詳細責任歸屬仍有待進一步裁決。

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女警鄭詠心遇奪命車禍車Cam畫面暻光：