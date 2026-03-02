父母車禍亡！美14歲兄虛報年齡打工養妹　受審感人片瘋傳真相惹疑

AI（人工智慧）發展愈趨成熟，但生成的影像卻難分真假！社交平台近日瘋傳1段影片，顯示美國有1名少年因父母在車禍中離世，他被迫獨力照顧人幼妹妹，因此偽造文件，虛報年齡非法在加油站工作，被捕後遭控「欺詐罪」。少年在法庭出席聆訊時聲淚俱下講述身世，雖然他聲稱自己16歲，但檢察官指少年只有14歲，其妹妹則只有6歲，孩子需要妥善照顧。法官了解事件起因後決定撤銷控罪，承諾會盡一切方法令兄妹不用被送到不同的寄養家庭，少年與妹妹在被告席擁抱的一幕感動千萬網民。



不過，有人對影片真偽提出質疑，認為片中存在多個疑點。實際上，如果將相關片段上傳給Gemini檢視，得出影片極高機率是由AI生成或經過後製，指出影片並不可信，建議勿將其當真實新聞事件看待。



影片指美國1名少年為養年幼妹妹，虛報年齡到油站工作，被控「欺詐罪」。（TikTok影片截圖）

父母離世為養妹妹 少年虛報年齡工作被控欺詐

影片內容可見，美國1名少年在庭上接受審訊，他表示因為父母遇到車禍離世，為免自己和對方被兒童保護服務機構（CPS）送到不同的寄養家庭，他決定要靠自己養活年僅6歲的妹妹，並請求鄰居在晚上時份幫忙照顧妹妹，他則虛報年齡到油站工作，每周賺取400美元（約3,129港元）。少年稱自己白天負責做早餐、接送妹上學、以及輔導完成功課等，卻被警方發現拘捕，因被「欺詐罪」而受審。

少年指因為父母遇到車禍離世，他需要養活年僅6歲的妹妹，因而虛報年齡工作。（TikTok影片截圖）

法官情理判決 網民感動：法律不外乎人情

檢察官在法庭上指出，涉事少年只有14歲，而童工法有存在道理，認為未成年人士上夜班既危險又違法，故控罪合理，但孩子需要得到妥善安置，加上少年偽造證件屬實，理應承擔罪責。法官卻不認同檢察官所言，先讚揚少年獨自努力撫養妹妹將近1年，斥責檢察官此舉是拆散兩兄妹，當庭宣布撤銷控罪，法庭會盡一切方法令他們不用分離。妹妹聽罷衝向被告席，和哥哥相擁一幕感動許多網民。

不少人讚揚法官情理兼備，「這法官非常有同理心」、「有溫度的法官」、「法律要合情合理」、「法律不外乎人情」、「感動，好大顆洋蔥」、「這才是法官存在的意義」。

檢察官在法庭上指，未成年人士上夜班既危險又違法。（TikTok影片截圖）

法官卻讚揚少年努力撫養妹妹，當庭宣布撤銷控罪，法庭會盡一切方法令他們不用分離。（TikTok影片截圖）

妹妹衝向被告席，和哥哥相擁一幕感動許多網民。（TikTok影片截圖）

事件真偽存疑 影片存3疑點！

惟不少人質疑片段真偽，「美國的法庭戒備森嚴，絕不可能有妹妹亂入被告席這種事」，而片中其實亦存有多個疑點。首先，少年自稱16歲，但檢察官卻指他是14歲；其次，在妹妹衝向被告席擁抱哥哥時，她似乎先伸出手肘，小臂明顯變形；再者，片中背景似是在3個不同的法庭拍攝所得。《香港01》記者曾在網上搜尋相關案件資料，但未發現外國媒體有報道，亦未見官方機構有提及。

妹妹衝向被告席擁抱哥哥時，她似乎先伸出手肘，小臂明顯變形。（TikTok影片截圖）

感人片段屬虛構？ Gemini判斷屬AI生成或經後製

《香港01》記者將網上影片上傳給Google Gemini 檢視，得出結論為影片並不可信，亦非真實發生的單一事件。根據Gemini分析， 從影片特徵來看，它更偏向於結合真實素材與AI生成內容的創作，雖然畫面可能包含真實人物的影像，但當中存在移花接木的畫面，如法庭上的少年、法官、律師，以及加油站的警察盤問畫面，很可能是從網路上不同、完全不相關的真實事件影片中擷取出來，而旁白聲音似是使用AI語音生成工具製作，並非畫面中人物真實的錄音，故有極高機率是AI生成的虛構故事。

ChatGPT指是AI編寫：關鍵點在於沒有「可驗證性」

另有網民將影片上載到ChatGPT查證，影片被指是AI編寫，其關鍵點在於沒有「可驗證性」，因影片內容沒有任何姓名、地點、日期、法院案號等可查核資訊；分析更指畫面像是拼接、生成，甚至看起來像出現「不同法庭畫面混在一起」與AI常見瑕疵，所以無法對應到任何州法院的公開案件。

