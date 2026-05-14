靈堂奪命車禍！七旬婦幫忙治喪　貨車將她撞斃直衝靈堂　司機被捕

台灣雲林縣崙背鄉於母親節前夕發生靈堂奪命車禍！1名七旬婆婆駕電單車前往親戚靈堂幫忙治喪途中，於喪宅門前遭1輛大貨車從後追撞，貨車再直衝入靈堂，撞毀棚架及圍牆，現場一片狼藉。婆婆慘被捲入車底，送院搶救後證實不治，慘劇令正在治喪的家屬再受重大打擊。



事發地現場一片狼藉，喪家門前的花圈及臨時搭設的鋁製棚架都被貨車撞毀。（YouTube@TVBS NEWS）

妯娌情深 七旬婆婆連日赴喪家協助守靈

死者為70歲周姓婦人，與正在辦理喪事的死者為妯娌關係（即弟婦）。據家屬透露，2人生前感情深厚，自弟婦過世後，周婆婆每天都會抽空前往喪家協助打理後事及守靈。至本月8日下午1時許，周婆婆吃完午飯後，一如往常駕駛電單車準備前往喪家幫忙，未料卻在門前遭遇橫禍。

轉彎瞬間遭猛撞 貨車失控衝入靈堂

意外發生於喪家門前的路段。根據閉路電視片段及目擊者描述，周婆婆當時正停留在路中央準備左轉進入喪宅，後方1輛大貨車快速駛至，直衝撞向周婆婆，強大的撞擊力導致周婆婆連人帶車被捲入貨車底部。

閉路電視顯示大貨車失控衝過逆線，直撞向喪家的靈堂。（YouTube@TVBS NEWS）

貨車在撞擊後並未停下，反而失控衝過逆線，直撞向喪家的靈堂。猛烈衝擊導致現場搭建的棚架、花圈及圍牆大面積損毀，電箱,更被撞至爆出火花。正在屋內守靈的家屬聽到轟然巨響後外出查看，驚見每天前來幫忙的周婆婆倒臥血泊，現場一片狼藉，觸目驚心。

大貨車直撞周婆婆後，再衝向喪家靈堂。（YouTube@TVBS NEWS）

網傳影片見到事發後，肇事大貨車停在喪家靈堂前。（YouTube@TVBS NEWS）

駕電單車的周婆婆被大貨車撞倒，連人帶車捲入車底，現場遺下頭盔和電單車碎片。（YouTube@TVBS NEWS）

婆婆送院不治 涉事司機被移送法辦

救護人員接報抵達現場後，將被困車底的周婆婆救出。惟她當時已沒有呼吸脈搏，經緊急送往醫院搶救後，最終因傷勢過重宣告不治。

肇事的20歲黃姓司機經酒精測試後證實並無酒後駕駛，警方初步研判是因分心或未注意車前狀況導致意外，目前已依「過失致死罪」將其移送法辦。