內地湖南邵陽21歲男生孫攀「輟學賣豬肉、獨力養活6名弟妹、撐起十一口之家」的悲情故事，早前於網絡瘋傳，「愛生的父母，殘疾的妹，智障的弟，和破碎的他」，無數網民為男生超齡的責任心動容，同時輿論一面倒質疑其父母盲目生育、將家庭重壓轉嫁長子。



事件不斷發酵後，本月22日（周三）迎來徹底反轉，當地民政局（香港對應機構即社會福利署）介入核查後，證實孫家在市內擁有2、3間商舖，家境雖不富裕，但已優於當地普通家庭，而所謂的「超齡責任感」與「艱苦家境」，實為專業團隊策劃的營銷劇本，目的是利用大眾善意吸引流量，賺取利潤。



早前網絡流傳的影片中，年僅21歲的孫攀因家庭重負放棄求學機會，靠殺豬擺攤養活一家。（孫攀直播截圖）

孫攀營造出一個人撐全頭家的形象。（微博影片截圖）

孫攀營造出1個人撐全頭家的艱苦形象。（微博圖片）

悲情故事：21歲青年凌晨工作 養活殘疾弟妹與癱瘓外公

早前網絡流傳的影片中，年僅21歲的孫攀孫攀家有6名弟妹，連同父母和外祖父母共十一口，而身為長子的他因家庭重負，2023年高中畢業後便放棄升學機會，其作息極度嚴苛，每天凌晨2時隨父親前往屠宰場殺豬、切肉，清晨4時返家協殘疾的二妹整理梳洗，7時前必須趕到縣城擺攤。中午門市收攤後，午間短暫休息，他還要馬不停蹄進行網絡直播帶貨、打包發貨，每日周而復始，全年無休。

孫攀的二妹幼時意外墜樓導致頭骨受損、右手殘疾，難以獨立生活，孫攀怕她在外受欺負，便帶在身邊協助守攤。其餘四名弟妹仍在求學，年僅1歲的幼弟更患唐氏症，需要長期專人照顧。此外，同住的外公半身癱瘓，外婆年邁體弱，亦需要照料，而家庭重擔主力由孫攀擔起。

孫攀每天凌晨2時半就得起床。（微博影片截圖）

孫攀的二妹因為一場意外而身體有殘疾。（微博影片截圖）

孫攀怕二妹在外面會被人欺負，因而帶在身邊照顧。（微博影片截圖）

最大願望是父母別再生育

孫攀反對父母不斷生育，但他直言得知母親懷第七胎時「簡直快要氣死」，極度崩潰，而且他還二妹準備30萬人民幣（約34萬港元）治療費，完全不明白為何父母仍要生。他曾多次嘗試與父母溝通，讓他們停止生育，卻始終無法扭轉父親的生育觀念，無奈直言：「最大的心願是父母不要再生了。」

網民怒轟「盲目生育、剝削長子」

故事塑造出年輕人單獨背負全家生計、青春被家庭重擔束縛的形象，加上其父母年近50歲仍執意繼續生育、甚至嫌7個孩子不夠多，扭曲的生育觀念迅速引爆輿論，引發網民對其父母「盲目生育、剝削長子」作出強烈譴責。

21歲青年殺豬養6弟妹的事件受到網民關注，當地官方機構介入核查後證實，事件實為專業團隊策劃的營銷劇本。（微博影片截圖）

官方核實：涉事家庭市內擁自置地舖 收入穩定無需幫扶

孫攀的慘況惹來無數網民關注，不少人寄予同情，惟官方調查後徹底打碎了悲情濾鏡。據當地民政局走訪後證實，孫攀父母年約50歲，家境遠優於普通家庭，且在市內持有2、3間約50萬人民幣（57.4萬）自置商舖，擁有穩定且可觀的收入，完全有能力負擔全家生活開支，無需長子分擔養家壓力。民政局指孫攀的父母直言不需要社會任何幫扶，且孫攀並不是輟學，而是高考落榜放棄了復讀的機會，網上影片提及的全家多病、生活拮据、被迫艱辛度日等所有落魄細節，均是刻意編造的劇本。

商業策劃：專業團隊包裝人設變現 豬肉溢價1倍

據了解，此次賣慘營銷並非個人炒作，而是專業團隊的歷時2個多月的商業策劃。團隊利用該家庭「子女眾多」的特點，拍攝系列悲情短片，刻意放大家庭困境、渲染生活無望的氛圍，塑造孫攀懂事、吃苦、有擔當的長子人設。藉助公眾的共情心理快速走紅，累積近20萬粉絲，直播期間常年維持數千人在線。

孫攀賬號累積近20萬粉絲，直播期間常年維持數千人在線。（孫攀直播截圖）

孫攀賬號累積近20萬粉絲，直播期間常年維持數千人在線。（網絡影片截圖）

而流量變現的商業目的極為明顯，孫攀團隊將豬肉定價每斤30人民幣（約34港元），遠超市場均價，憑藉苦情人設獲網民支持，生意最火爆時1日可售出3頭生豬，結合直播打賞、帶貨銷售，實現穩定盈利。而當地村民及知情人士均證實，該家庭經濟條件尚可，網上的落魄形象純屬營銷包裝。

官方證實孫攀的家庭經濟條件尚可。（網上圖片）

反思：扭曲生育觀屬實 網絡善意不應被消費

雖然劇本為刻意炒作，但事件並非毫無現實背景，孫攀確實輟學打理家中豬肉生意，每天長時間營業、直播工作，付出了真實的勞動。與此同時，其父母「子女越多、越容易出人頭地」的扭曲生育觀也並非虛構，即便已有7名子女，依舊表示會繼續生育。這種將家庭壓力轉嫁予子女、犧牲年輕人發展機會的家庭倫理問題，在事件翻車後仍引發社會深思。

孫攀父親即便已有7名子女，依舊表示會繼續生育。（微博視頻截圖）

有網民認為是次「人設翻車」再度暴露網絡生態通病，不少自媒體編造苦難博取關注，不僅透支社會善意，更可能淹沒真正需要幫助的弱勢群體。