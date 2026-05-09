日本網紅與友人似雙胞胎　被嘲「同一個整容醫生」　本尊高EQ反擊

日本網紅YORIKO日前在社群平台上，分享與同齡友人的合照，感嘆兩人的五官非常相似，甚至開玩笑稱彼此祖先可能存有血緣關係。不料照片發布後，卻被許多酸民嘲諷兩人是找了同樣的醫美醫師，對此YORIKO也展現高情商回覆。



日網紅撞臉同齡友人 網酸：同個加工廠出來的

日本網紅YORIKO再次分享另一張與友人在泳池邊的燦笑合照。（thread@yoriko_02）

YORIKO日前在社交網站上發布一張合照，她與友人身穿同款綠色服裝，無論是髮型、髮色、臉部五官都非常神似，更巧的是，雙方都是兩個孩子的媽媽，育有一男一女，且她們還有許多共同點。種種巧合讓她忍不住在內文驚呼，兩人的祖輩可能有親戚關係。

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不過，許多毒舌網友紛紛到留言區，諷刺兩人會如此相像並非血緣所致，而是因為找了同一位整形醫師執刀，也有人認為兩人長得並不像，只是服裝相似而已。

面對眾多惡意評論，YORIKO再次分享另一張與友人在泳池邊的燦笑合照。並在內文中坦言，自己沒想到這張合照會成為網友們討論的話題，並大方表示很高興民眾對她們感興趣，但也呼籲網友們忽略毫無根據的猜測言論，甚至霸氣喊話，在散播不實消息時不要匿名。

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