擁百萬粉絲網紅爆渣男夫偷食閨密 婚房捉姦時竟稱｢找個妾伺候你｣
撰文：TVBS新聞網
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憑藉「準備99件嫁妝」系列影片走紅的內地網紅「在下阿桃」，近期大動作翻臉結婚7年的丈夫，控訴對方婚內出軌閨密「D女」，甚至還在被戳穿後大言不慚表示「你做大她做小，找個妾伺候你不好嗎」，掀起熱烈討論。
沉寂一年大動作復出 阿桃怒控丈夫出軌閨密
溫柔形象深受歡迎的阿桃，在抖音上擁有過百萬粉絲，過去曾憑藉「為女兒準備99件嫁妝」系列影片爆紅的她，日前無預警指控丈夫出軌，令粉絲大感意外。
「在下阿桃」在社交平台發影片控訴老公出軌自己的助理：
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阿桃12日透過微博帳號「卷晞笑霽」發聲，透露自己過去一年並未更新社交媒體的原因；阿桃表示，與自己相識、相戀10年，結婚7年並育有子女的丈夫，竟是出軌她閨密仍不知悔改的渣男。
婚房捉姦「閨密變小三」 阿桃遭1句話震碎三觀
在影片中阿桃表示，丈夫的出軌對象是她的助理兼閨密「D小姐」，甚至在她提出離婚後，男方還當場情緒失控掐住她脖子、持刀威脅。而她甚至在某天回婚房收拾衣物時，撞見丈夫與D女在房中纏綿。
阿桃補充，丈夫在坦承出軌的當下，甚至大言不慚表示「你做大，她做小，我找個妾來伺候你，不好嗎？」讓她錯愕不已，如今還控制住她苦心經營了5年的社交媒體帳號，讓她決定挺身反擊。
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