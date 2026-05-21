日本44歲YouTuber堅持《一拳超人》訓練3年　曾設5大目標皆已達成

如果《一拳超人》不是動畫，而是真的有人照做3年會怎樣？日本YouTuber Tasuke最近給出了超狂答案。這名44歲男子成功完成長達3年的「埼玉訓練挑戰」，不只體態徹底改變，最後甚至還成功跑完超過200公里的琵琶湖環湖馬拉松，驚人毅力讓大批網友直接看傻。



所謂的「一拳超人挑戰」，就是完全照著《一拳超人》主角埼玉的訓練菜單進行，包括每天100下掌上壓、100下仰臥起坐、100下深蹲以及10公里跑步。在作品裡，埼玉就是靠著這套地獄訓練持續3年後，變成無敵英雄。

日本44歲大叔堅持《一拳超人》地獄訓練3年，驚人毅力讓網民齊佩服。（YouTube@tasukechallenge）

44歲大叔堅持《一拳超人》魔鬼訓練3年 由內而外徹底改變：

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Tasuke從2023年4月21日正式開始挑戰，當時41歲、身高175厘米、體重74.7kg，外型就是普通略微發福的中年男子。他替自己設下5大目標，包括完整維持埼玉訓練3年、全馬成績跑進4小時內、完成100公里超馬、挑戰約200公里的琵琶湖環湖馬拉松，以及把體重降到62kg，同時盡可能保留肌肉量。

而他口中的琵琶湖，其實是日本最大湖泊，面積約670.33平方公里，差不多是台灣日月潭的83倍大，光是繞湖一圈就已經是超高難度挑戰。

不過這場挑戰一開始其實相當慘烈。Tasuke坦言，最初連10公里都跑不完，肌力訓練過程中也曾多次撐到倒地，但即使碰上壞天氣、工作出差，甚至腳趾水泡反覆磨破，他依然沒有中斷訓練。結果才第5個月就先達成減重目標，半年後整體身形已經明顯變壯，之後全馬與超馬挑戰也陸續成功完成。

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2024年時，他持續1年的成果就已經在網路上掀起話題，但真正讓人佩服的是，他後來完全沒有停下來。2025年感染新冠病毒期間，他依舊持續肌力訓練，雖然無法外出跑步，仍選擇用「在家走10公里」替代，硬是把每日挑戰撐完。

到了今年4月底，Tasuke正式完成整整3年的訓練。他公開成果影片後，也讓不少人震驚，因為原本微胖的大叔體態早已完全消失，取而代之的是厚實肌肉與超明顯六塊肌，幾乎像變了一個人。

而這3年下來，他總共跑了16136公里、完成超過10萬次掌上壓，同時也付出不少代價，包括掉了8片腳趾甲、被汽車撞過1次、被腳踏車撞2次，甚至還被罐頭割傷手4次。他也幽默自嘲：「不要因為我沒有禿頭就叫我重來。」

事實上，Tasuke最初開始這項挑戰，就是希望有朝一日能擁有環繞琵琶湖的體力。但他10個月前首次挑戰不中斷環湖失敗後，始終無法釋懷，甚至坦言「直到現在，我還是沒辦法原諒自己」。

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於是在完成3年訓練後僅12天，他又再次挑戰最終目標「琵琶湖環湖馬拉松」。過程中不只遭遇強逆風、長距離爬坡、夜間跑步與右膝不適等問題，配速甚至一度掉到1小時只能前進7公里，但他仍靠著觀眾留言與沿途加油聲一路撐下去，並不斷告訴自己：

慢慢來也沒關係，我會繼續往前。

最終，Tasuke成功以27小時42分鐘完成205.83公里環湖挑戰，比自己原本設定的28小時目標還快。抵達終點前，他忍不住感嘆：「走到這裡，整整花了3年啊。」也讓無數網友看完後直呼，這根本是真人版埼玉。

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