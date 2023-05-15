仁愛堂為過度活躍兒童提供治療資助 及早診斷扭轉命運｜附詳情
根據衛生署資料，本港每100個兒童中約有6名是專注力失調／過度活躍症 (ADHD) 患者，然而公立醫院的服務資源供不應求，導致有需要的基層家庭兒童或未能適時接受治療。「仁愛堂史立德夫人青少年兒童醫療基金」數據顯示，有83%受資助兒童輪候公立醫院時間超過300日，當中更有23%輪候超過500日，在基金的幫助和及早介入下，這些有特殊教育需要的基層家庭兒童能及早獲得診斷、治療及藥物資助，扭轉命運。
黃太的7歲女兒在剛升讀小一時被評估患上ADHD及讀寫障礙，由於輪候公立醫院兒童及青少年精神科需時近2年，她曾帶女兒到私家精神科醫生求診，惟難以長期負擔每次二千元的昂貴費用，對於資源不足讓女兒面臨錯過治療及學習黃金期，黃太實在束手無策。
受助個案ADHD及讀寫障礙有明顯改善
幸好，黃太女兒於2022年1月獲轉介參與「仁愛堂史立德夫人青少年兒童醫療基金」的「專注力失調/過度活躍症資助計劃」並接受藥物治療，接受治療後表現判若兩人。黃太表示：「之前日日收到老師致電投訴她上課不專心，經常發白日夢，又騷擾同學。因為她根本無法理解老師的講課和指令，連抄寫手冊也無法完成，第一個學期考試差不多全部不合格。」女兒不明白課堂的內容，開始抗拒上課。但治療後她的專注力和理解能力有所提升，開始明白書本內容，會舉手答問題，學期末的成績已全部及格，變得開朗、有自信。黃太十分感謝基金的幫忙，讓基層家庭提早獲治療機會。
基金大埔區新服務點 支援新界東區基層學童
「仁愛堂史立德夫人青少年兒童醫療基金」於2016年成立，為有特殊教育需要的青少年及兒童提供醫藥資助及家庭支援。基金以先導形式推出「專注力失調/過度活躍症資助計劃」，為就讀於屯門、元朗、荃灣、黃大仙、西貢及觀塘區學校有特殊教育需要的基層家庭兒童提供診費資助，使他們在輪候公立醫院服務期間，也能提早接受診治，避免錯失治療及學習黃金期。基金設立在大埔運頭塘邨「仁愛堂賽馬會田家炳綜合青少年服務中心」的服務點於2022年11月投入服務，服務覆蓋大埔及沙田區，讓區內更多有需要的學童受惠。
服務運作流程
●學童必須接受教育心理學家、兒科專科醫生或衞生署兒童體能智力測驗服務中心初步評估，並懷疑患上ADHD
●經學校社工／老師遞交申請表格或家長／監護人自行遞交
●基金職員審核所有文件後，會為學童預約排期見醫生
●負責服務的精神科專科醫生會為確診ADHD學童撰寫報告，讓學校知悉學童情況，及早制定調適學習策略，並按需要轉介至合適機構繼續跟進
●基金一般會在學童輪候到公立醫院兒童及青少年科（或相關專科）前，提供相關服務。
服務申請條件
●學童需為香港永久性居民
●學童年齡需介乎於6至8歲
●學童現正就讀屯門／元朗／荃灣／黃大仙／觀塘／西貢／大埔／沙田區小學
●學童已接受教育心理學家、兒科專科醫生或衞生署兒童體能智力測驗服務 中心初步評估 或 現正輪候醫院管理局轄下醫院的兒童及青少年精神科
●學童為綜援受助人或為書簿津貼受惠人
若孩子出現疑似ADHD徵狀，欲參加計劃的基層家庭家長可掃以下QR碼，自行先在網上進行自我評估，評估後基金會直接聯絡合資格家長，處理申請服務。
查詢熱線／WhatsApp：2254 3368
傳真：26557779