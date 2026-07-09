台涉毒男一晚性侵毒販女友3次　再揭性侵14歲女　二審1原因獲減刑

台北市發生1宗毒品性侵案！1名有毒品前科的男子，去年4月約毒販到當地某旅館填充「喪屍煙彈」（即依托咪酯，前稱太空油），不料毒販半路被警方截查。毒販女友因找不到人，誤信男子邀約到旅館內一同等候男友，女子因事前已喝了半瓶威士忌，加上吸食了謝男提供的電子煙，隨即陷入昏迷狀態，慘遭男子一夜性侵3次，翌日清醒後，她驚覺受辱，隨即前往醫院驗傷並向警方報案。



警方調查後，驚揭謝男性侵女子的數小時前，在同一房間性侵了1名未滿14歲的少女，另外謝男還約出1名男網民，免費提供含有「依托咪酯」及「異丙帕酯」成分的毒品煙油與煙彈供其吸食。一審經法院審理，男子被判刑7年4個月，二審審理期間，因謝男與少女家長達成和解，法院改判有期徒刑7年，全案仍可上訴。



女子因在事前就已經喝了半瓶威士忌，加上吸食了謝男提供的電子煙，隨即陷入昏迷狀態，慘遭男子一夜性侵3次。（AI生成圖片）

毒販赴約途中被捕

台媒報道，事發於去年4月，台北1名謝姓男子在社交平台認識了販賣毒品煙彈的毒販巫姓男子及其女友小施。事發當天，謝男約巫男前往中山區一家旅館房間內填充俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯煙油。然而巫男在前往旅館的途中遇到警方截查，隨即被警方帶回調查。

事發當天小施一直聯絡不上男友，但查看手機定位卻發現男友一直在移動。（AI生成圖片）

女子昏睡旅館慘遭性侵3次

由於事發當天小施一直聯絡不上男友，但查看手機定位卻發現男友一直在移動；小施得知男友當天與謝男有交易，不知情的她隨即打電話向謝男求助；謝男亦不知巫男已被捕，便邀請小施一同前往旅館房間等待巫男。

男子當天還約了另1名男網民到該房間，免費提供含有「依托咪酯」及「異丙帕酯」成分的毒品煙油與煙彈供其吸食。（AI生成圖片）

小施因在事前就已經喝了半瓶威士忌，加上吸食了謝男提供的電子煙，小施隨即陷入昏睡狀態，謝男見小施失去意識，便色心大起，在房間對小施實施3次性侵。翌日清醒後，小施驚覺受辱，隨即前往醫院驗傷並向警方報案。

謝男性侵毒販女友的數小時前，在同一房間性侵了1名未滿14歲的少女。（shutterstock）

男子在同一房間曾性侵另一名14歲少女 邀男網民吸毒

警方在接報後隨即展開調查，驚現謝男在性侵小施數小時前，邀請了1名在社交平台認識，且未滿14歲的少女，其間更是違反少女意願，強行性侵。另外謝男當天還約了另1名男網民到該房間，免費提供含有「依托咪酯」及「異丙帕酯」成分的毒品煙油與煙彈供其吸食。

台北地方法院一審判處謝男有期徒刑7年4個月。案件隨後上訴至台灣高等法院，因謝男因已與未滿14歲少女的家長達成和解，法官予以減刑，二審改判有期徒刑7年。（AI生成圖片）

男子二審因與少女家長達成和解獲減刑

檢方隨後依強制性侵、轉讓毒品等多項罪名對謝男提起訴訟。台北地方法院一審判處謝男有期徒刑7年4個月。案件隨後上訴至台灣高等法院，因謝男已與未滿14歲少女的家長達成和解，法官予以減刑，二審改判有期徒刑7年。案件仍可繼續上訴。

（《ETtoday新聞雲》）

其他報道：有片│女子上班玩手機 遭老鼠咬腳嚇到彈起 網民笑：是老闆變的

湖南邵陽發生1宗老鼠「偷襲」事件！1名女子在辦公室工作期間，突遭老鼠「偷襲」啃咬腳後跟，嚇得女子隨即跳起。女子回憶，這隻老鼠在事發當天早上就已在公司現身，幸好這隻老鼠咬人的力度很輕，她的腳後跟並無大礙。網民看到社交平台閉路電視畫面後，笑稱女事主當時疑似在「摸魚」玩手機，調侃道「老鼠可能是老闆變的，見不得你上班玩手機」。



湖南邵陽1名女子在辦公室工作期間，突遭老鼠「偷襲」啃咬腳後跟。（網上影片截圖）

女子上班期間遭老鼠「偷襲」咬腳後跟

據《荔枝新聞》報道，事發於6月6日中午11時許，現場閉路電視畫面顯示，當事人崔女士身穿拖鞋低着頭在座位辦公，此時1隻老鼠突然闖入畫面，徑直朝崔女士走去並啃咬其腳後跟，崔女士被嚇得隨即跳起。

全文：有片│女子上班玩手機 遭老鼠咬腳嚇到彈起 網民笑：是老闆變的