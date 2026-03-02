小學館允性侵犯「換名」連載新漫畫惹公憤　眾作者怒轟引爆抵制潮

日本小學館漫畫配信應用程式「Manga One」（マンガワン）爆發嚴重管理危機，多位連載作者紛紛宣布停止在該平台發布作品。事件起因為一名曾因性侵案件被逮捕的漫畫家，竟在換用筆名後獲准在平台重新連載，引發創作者群體強烈抗議。



「Manga One」編輯部於2月27日公開承認，旗下作品《常人假面》（常人仮面）作者「一路一」，實為2020年因違反兒童買春及色情禁止法而被處以30萬日圓罰金（約港幣1.5萬元）的山本章一。據悉山本章一涉嫌長期侵犯一名未成年少女，造成少女身心受創提出告訴。

當時山本正在連載的《墮天作戰》（堕天作戦）因此休刊，但他竟在2022年以「一路一」的筆名重新開始連載新作品。編輯部坦承「原作者的錄用判斷及確認體制存在問題」，並宣布停止《常人假面》的配信及單行本出貨。

然而，編輯部聲明中未提及具體的再發防止對策或原因調查方案，引發平台上眾多漫畫家的質疑。漫畫家蛭塚都在社交平台表示：「關於拙作《不滅鑽石》（さよならダイヤモンド），已停止在Manga One平台的配信。」同樣地，漫畫家金本（かねもと）也宣布：「關於小學館《我的兒子似乎轉生去了異世界full ver.》（私の息子が異世界転生したっぽい フルver.），已與負責作畫的柴田光（シバタヒカリ）老師取得共識，向平台申請停止配信。」

另外，《魔法少女丹緹萊恩》（魔法少女ダンデライオン）的作者水帆蛙兒（水帆かえる）也公開表示：

已獲得迅速處理，正式結束在Manga One的連載。

漫畫家三角頭（サンカクヘッド）則說明：

Manga One平台上的《我的惡魔女兒》（ぼくの魔なむすめ）已停止配信。我原本在事實明朗前保持靜觀，但在昨晚看到Manga One發布的聲明後了解事實，決定停止所有章節的配信。這是絕對不能原諒的事件，我認為不只是我，讀者們也無法在Manga One平台上愉快地閱讀漫畫了。

面對連串抗議，小學館於2月28日發表回應：「性加害、性剝削及一切侵犯人權的行為絕對不被允許。這次關於《常人假面》，因原作者的起用判斷及確認體制存在重大缺失，我們已停止配信及單行本出貨。」聲明中承認「作為公司，這是需要負起管理監督責任的重大事件，我們認識到人權及法規遵循意識的欠缺」。

