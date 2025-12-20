最慘新娘！小學時遭長輩性侵　女生出嫁被迫向犯人斟茶：硬食囉！

結婚雖是喜慶事，但背後可能埋藏了許多不快經歷！有女生於網上發文放負，指其妹妹結婚將辦婚宴，媽媽卻派喜帖給她，將她當「外嫁女」及外人，而且很大機會不獲安排主家席座位，反觀非親生的世叔伯子女卻可坐在主家席。女生坦言不被當作家人的感覺令她不舒服。



帖文惹來網民熱議之際，沒料到竟引來1名女生震撼留言，她表示11年前結婚辦過婚宴，當晚遭爸爸強迫向小學時期性侵犯過她的親戚「斟茶」，直言「我嗰晚成晚個樣都係呆X晒咁呀……我可以點啫？硬食囉！」。



有女生於網上發文放負，其妹妹結婚將辦婚宴，媽媽卻派喜帖給她，將她當「外嫁女」及外人，很大機會不安排主家席座位。（《囍宴》電影劇照）

該女生於Threads發文表示，其妹妹結婚將辦婚宴，媽媽卻派喜帖給她，「意思係我嫁咗出去，係外嫁女，已經係外人喎」，妹妹稱父母很大機會不會編排主家席座位給她，「甚至乎可能要我坐到冇雷公咁遠」。

女生放負：妹妹辦婚宴 父母將她當外人

女生坦言並非要求一定要坐主家席，始終長輩那邊較多親戚，但她不滿「點解啲世叔伯嘅仔女可以坐到，反而親生嘅冇得坐，唔關事嘅有得坐，我仲有個阿哥，佢哋話阿哥一定要坐主家席喎」。

女生慨嘆，「真心唔係要霸住個主家席位，而係佢哋個行為令我覺得好似俾人踢開咗」。（《鯊魚》劇照）

遭父母忽視 女生：我覺得好似俾人踢開咗

女生指出，她結婚時妹妹差點被踢出主家席，她與哥哥也感無奈，最後是剛好有位長輩未能出席，妹妹才獲安排坐主家席，「如果主家席齋係啲長輩坐晒，而我哋呢一輩全部坐另1枱都合理啲呀，點解唔關事嘅反而得呢？」。

女生問廣大網民：「咁樣我係咪可以話唔得閒，唔出席呀？其實我係咪已經冇咗原本嘅屋企喇？定係我唔應該諗咁多？」她慨嘆，「真心唔係要霸住個主家席位，而係佢哋個行為令我覺得好似俾人踢開咗，我已經係一個唔關事嘅人，呢種感覺好唔舒服」。

有女網民分享更離譜的結婚經歷，當晚她遭爸爸強迫向小學時期性侵犯過她的親戚「斟茶」。（示意圖／Shutterstock圖片）

女網民自爆：遭父親強迫向曾性侵自己的親戚「斟茶」

有網民留言批評女生父母雙標，「你結婚嗰陣你妹都未嫁，所以4個字講晒：重男輕女」、「真係愛錫自己屋企人（親生女）嘅就唔會左一句外嫁女、右一句你係外人啦」、「他日你父母有咩唔合理嘅要求，你回返佢1句『外嫁女』就得」、「外嫁女係外人咪唔使畀家用囉」。

正當網民熱議婚宴傳統及習俗之際，有女網民分享更悲慘的自身經歷，她稱11年前結婚辦過婚宴，直言「我身為重傷女主角都冇say！」。女網民指出，「我老竇堅持仲畀喺小學時性侵犯過我一段日子嗰條X街X家X，即係佢阿叔，嚟我大日子仲要斟茶畀佢！我嗰晚成晚個樣都係呆X晒咁呀……我可以點啫？硬食囉！」，樓主深感同情地以「抱抱」回應。

