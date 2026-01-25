待人友善的好醫生　暗地裏竟計劃性侵女友人　失敗後他卻這樣辯駁

本該手握手術刀拯救生命的手，卻成了施暴的工具。



去年，日本埼玉縣發生的一起案件引發社會譁然：一名28歲的年輕醫生因涉嫌非法拘禁和強制性交致傷被逮捕。更令人震驚的是，案發地點並非暗巷僻處，而是一家餐廳的衛生間；施暴者與受害者原本相識。

深夜聚餐變噩夢：餐廳衛生間裏的20分鐘

11月19日凌晨，埼玉縣草加市一家餐廳仍亮着燈。幾桌客人聊得正酣，其中一桌坐着三四名男男女女，包括28歲的東京某醫院醫生山本翔（化名）和20多歲的受害者小林優子（化名）。據警方後續調查，這群人原本是醫學圈內的熟人，當晚相約聚餐。

埼玉縣草加市位置（Google Map）

零點過後，酒過三巡。山本翔和小林優子先後起身走向衛生間區域。餐廳的衛生間位於走廊盡頭，男女分開但共用同一個前廳。監控顯示，0點28分，小林優子進入女衛生間；約一分鐘後，山本翔出現在走廊上，左右張望後，竟直接推開了女衛生間的門。

小林優子事後向警方描述時仍心有餘悸：

我當時正在洗手，突然門被大力推開，他衝進來反手就鎖上了門。

狹小的衛生間不足三平方米，山本翔將她逼至牆角，試圖捂住她的嘴。

「你安靜點，就一會兒……」據小林回憶，山本翔當時滿身酒氣，但力氣驚人。她身高約158釐米，體型瘦小，而山本翔身高超過175釐米，體型健壯。力量懸殊下，小林優子仍拼命反抗，用腳踢踹、用手抓撓，甚至試圖咬對方的手臂。

掙扎持續了約20分鐘。過程中，小林優子的頭部撞到衛生間的洗手枱邊緣，左腿被重重壓在地面瓷磚上。最終，或許是擔心動靜太大引來他人，山本翔突然鬆手，倉皇逃離衛生間。小林優子踉蹌衝出，在走廊上遇到前來尋找她的朋友，當即報警。

「我只是關了她一下」：被捕醫生的荒唐辯解

埼玉縣警草加署在接到報警後迅速展開調查。餐廳監控清晰地拍到了山本翔進出女衛生間的畫面，衛生間內也有掙扎痕跡。小林優子被送往醫院檢查，診斷結果顯示她身上多處擦傷和淤青，左腿傷勢最為嚴重，醫生預計需要至少兩周才能恢復。

12月9日，警方以涉嫌非法拘禁和強制性交致傷罪逮捕了山本翔。面對審訊，這位本該冷靜理性的醫生卻給出了令人瞠目的辯解。

山本翔堅持否認有性侵意圖：

我沒有要性侵她，只是把她關在衛生間裏而已......我們之前就認識，那天晚上喝了點酒，開了個過火的玩笑。

然而警方在其手機中發現了一些可疑內容。據調查人員透露，山本翔的手機瀏覽器歷史記錄中，案發前數日有多條關於「約會暴力」「如何控制反抗」等關鍵詞的搜索記錄。此外，受害者的證詞與現場勘查結果高度吻合，衛生間內發現了山本翔的衣物纖維和小林優子反抗時扯下的紐扣。

「嫌犯的辯解與證據嚴重不符。」辦案警官在記者會上表示：「我們將以強制性交致傷罪的方向繼續調查。」

案件曝光後，山本翔的背景資料逐漸浮出水面

他畢業於東京一所知名醫科大學，成績優異，目前在一家大型綜合醫院擔任住院醫師，專攻消化內科。同事眼中的他「工作認真」、「待人有禮」，誰都沒想到會捲入如此醜聞。

同一醫院的護士向媒體透露：

山本醫生平時很安靜，對待患者也很耐心......聽到這個消息時，整個科室都不敢相信。

示意圖（東京醫科大學病院）

然而隨着調查深入，一些不為人知的一面開始顯露。據大學同學回憶，山本翔在校期間就曾有「喝酒後行為失控」的情況，但未引起嚴重問題。工作後，他似乎壓力很大，經常流連酒吧。

更令人擔憂的是醫療系統的反應。山本翔所在醫院在案發後僅發表簡短聲明：「已了解情況，將配合調查。」並未立即對其作出停職處理。這種曖昧態度引發公眾不滿——如果施暴者是一名普通上班族，公司往往會迅速切割；但醫生這類精英職業，似乎總有更多「保護層」。

日本網友炸鍋：憤怒、失望與深深的憂慮

案件經媒體報道後，迅速登上日本社交網絡熱搜。網友評論兩極分化，但普遍表達了對受害者的同情和對施暴者的譴責：

「他辛苦成為一名醫生，卻因為這種事毀了自己的一生。真是愚蠢至極。」

「醫生本應是拯救生命的天使，他卻成了施暴的惡魔。這種人根本不配拿手術刀！」

「性犯罪是身心雙重的謀殺。無論他醫術多高明，犯罪就是犯罪，必須嚴懲。」

「如果你從事高地位的工作，即使被逮捕，真實姓名也不太可能被公開。尤其是在這種情況下，很可能達成和解，不會起訴。這名嫌犯可能只是換了份工作，就能繼續安穩地當醫生。」

「我認識的一位比我資歷深的醫生曾因醉酒後猥褻陌生人而被捕，結果只是轉到另一家醫院，現在照樣執業。系統在保護他們。」

「這就是日本社會的問題——對精英太過寬容。如果是個普通打工仔，早就身敗名裂了。」



目前，小林優子正在接受身體和心理的雙重治療。她的律師表示，左腿的物理傷害預計兩周可愈，但心理創傷可能需要數月甚至更長時間恢復。

山本翔目前已被正式起訴，案件預計將於今年春季開庭。檢方以「強制性交致傷罪」和「非法拘禁罪」提起公訴，若罪名成立，最高可判處15年監禁。

