有片│女子上班玩手機　遭老鼠咬腳嚇到彈起　網民笑：是老闆變的

湖南邵陽發生1宗老鼠「偷襲」事件！1名女子在辦公室工作期間，突遭老鼠「偷襲」啃咬腳後跟，嚇得女子隨即跳起。女子回憶，這隻老鼠在事發當天早上就已在公司現身，幸好這隻老鼠咬人的力度很輕，她的腳後跟並無大礙。網民看到社交平台閉路電視畫面後，笑稱女事主當時疑似在「摸魚」玩手機，調侃道「老鼠可能是老闆變的，見不得你上班玩手機」。



湖南邵陽1名女子在辦公室工作期間，突遭老鼠「偷襲」啃咬腳後跟。（網上影片截圖）

女子上班期間遭老鼠「偷襲」咬腳後跟

據《荔枝新聞》報道，事發於6月6日中午11時許，現場閉路電視畫面顯示，當事人崔女士身穿拖鞋低着頭在座位辦公，此時1隻老鼠突然闖入畫面，徑直朝崔女士走去並啃咬其腳後跟，崔女士被嚇得隨即跳起。

現場閉路電視畫面顯示，當事人崔女士身穿拖鞋低着頭在座位辦公，此時1隻老鼠突然闖入畫面。（網上影片截圖）

老鼠徑直朝崔女士走去並啃咬其腳後跟。（網上影片截圖）

突遭老鼠「偷襲」啃咬腳後跟，崔女士被嚇得隨即跳起。（網上影片截圖）

突遭老鼠「偷襲」啃咬腳後跟，崔女士被嚇得隨即跳起。（網上影片截圖）

突遭老鼠「偷襲」啃咬腳後跟，崔女士被嚇得隨即跳起。（網上影片截圖）

清晨現身未處理釀老鼠「偷襲」

當事人崔女士事後回憶，事發當天早上這隻老鼠就已經在辦公室露面，因此中午被咬時，她並未覺得驚訝，幸好這隻老鼠咬的力度較輕，她的腳後跟並未破皮出血，亦未留下牙印。事後，老鼠受到驚嚇，隨即溜回洞內藏匿。

事後，老鼠受到驚嚇，隨即溜回洞內藏匿，崔女士也離開了工作位置。（網上影片截圖）

網民調侃：老鼠可能是老闆變的

事情發布到社交平台後引起熱議，不少網民表示「我的天，這麼大1隻老鼠」、「為什麼這隻老鼠會襲擊人」、「這隻老鼠怎麼這麼猖狂」。也有不少網民對閉路電視上玩手機、疑似「摸魚」的崔女士調侃道「真的是在認真上班嗎」、「老鼠可能是老闆變的，見不得你上班玩手機」、「老鼠：讓你上班摸魚」。

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印尼日前發生1宗巨蟒吞人慘劇！1名44歲婦人在果園趕回放牧的牛隻時，突遭1條長達7.8米的巨型網紋蟒襲擊，將她生吞入肚。丈夫見妻子遲遲未歸外出尋找，在自家農田驚見妻子身體已被蛇吞了一半，丈夫隨即砍下蛇頭救人，可惜妻子已不幸身亡。



1名44歲婦人在自家農田工作時，突遭1條長達7.8米的巨型網紋蟒襲擊。（網上圖片）

印尼婦去趕牛突遭7.8米巨蟒襲擊

綜合印尼媒體報道，事發於6月9日，北馬魯古省（North Maluku）44歲的婦女亞馬勞（Elizabeth Yamalau）前往附近的果園，將放牧的牛隻趕回牛棚。過程中她被1條藏於草叢長達7.8米的巨型網紋蟒襲擊，先咬住其腿部，隨即用蛇身將其緊緊纏繞。由於事發突然，亞馬勞毫無時間反應被活活生吞。

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