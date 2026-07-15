哈薩克情侶沙灘活春宮！遭路人飛踢制止爆罵戰　多人加入秒變圍毆

外國網絡瘋傳一段影片，指哈薩克著名的阿拉科爾湖（Lake Alakol）畔，有一對情侶涉嫌在眾目睽睽的沙灘上公然上演「活春宮」。此舉隨即激怒現場泳客，一名男士更憤而上前「飛踢」制止，雙方隨即爆發激烈口角，最後更演變成多人集體圍毆的失控場面。事件引發網民熱議，當地執法部門隨後澄清影片實為2023年舊案，涉事雙方當年已達成和解。



有數名男子加入混戰，演變成多名大漢圍毆該名男子的混亂場面。（X截圖）

哈薩克一對情侶在阿拉科爾湖海灘當眾激戰，遭男遊客飛踹制止後演變成多人衝突。（Pexels）

湖畔公然親熱引眾怒 男方遭群毆高聲求饒

網上流傳影片顯示，事發時間為入夜後的阿拉科爾湖畔，當時湖灘上仍有相當多遊客在乘涼活動。其間，1對男女無視周遭目光，直接在貼近水邊的沙灘上親熱，大膽行為隨即引來旁人側目與不滿。

1對男女無視周遭目光，直接在貼近水邊的沙灘上親熱。（AI生成圖片）

從流傳的畫面可見，突然有1名男遊客快步衝向該對情侶，並朝男方狠狠踹了一腳，強行打斷兩人親密行為。雙方隨即爆發激烈口角，未幾更有數名男子加入混戰，演變成多名大漢圍毆該名男子的混亂場面。受襲男子不敵倒地，一度高聲求饒，場面極度失控。這段影片近日在各大社交平台再度被「翻炒」瘋傳，成為網絡熱門話題。

有1名男遊客快步衝向該對情侶，並朝男方狠狠踹了一腳（AI生成圖片）

有數名男子加入混戰，演變成多名大漢圍毆該名男子的混亂場面。（X截圖）

當局回應：2023年舊案 雙方早已和解

哈薩克阿拜州警方隨後就事件作出回應，證實網傳影片內容屬實。不過警方強調，這是一宗發生於2023年的舊案件。警方指出，隨着影片近期再度掀起熱議，當局已重新交代案件細節；當年所有涉案人士均已被傳喚，雙方在事後已達成和解協議，且沒有人提出起訴，警方最終並未追究任何法律責任。

其他報道：布吉「移動活春宮」！男女遊客嘟嘟車口交 被驅逐出境永久黑名單

泰國旅遊勝地布吉島再爆遊客不雅醜聞。當地時間5月3日凌晨，一對外籍男女竟在行駛中的嘟嘟車內公然口交，全程被後方司機拍下並於網上瘋傳，引發泰國社會強烈譴責。泰國政府5月6日宣布，涉事的西班牙籍男子與秘魯籍女子已被驅逐出境，並列入入境黑名單，當局強調對猥褻行為採取「零容忍」標準，嚴厲整肅旅遊區歪風。



當地時間5月3日凌晨，一對外籍男女竟在行駛中的嘟嘟車內口交，全程被後方司機拍下並於網上瘋傳。（網絡圖片）

當地時間5月3日凌晨，一對外籍男女竟在行駛中的嘟嘟車內口交，全程被後方司機拍下並於網上瘋傳。（網絡圖片）

嘟嘟車變「活春宮」平台 網民斥：不能等回房間嗎？

事發於5月3日凌晨約5時，社交平台Facebook專頁「爆料布吉」發布影片，影片顯示，一輛行駛中的開篷嘟嘟車上，一名身穿白色上衣的西班牙籍男子魯本（Ruben）坐於車廂座位，其43歲秘魯籍女伴辛西婭（Cynthia）則蹲坐地上，不顧往來車輛與路人目光，公然為男子口交，行為極度露骨。

拍攝影片的泰國女網民震驚表示：「芭東常有這種事，但這是我第一次親眼見到，難道就不能等進了酒店房間再說嗎？」影片累計數十萬人次觀看，泰國網民怒批兩人行為「失禮」且無視當地法規。

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