遊樂場活春宮！男女滑梯下性交　被帶小孩家長撞見　男子下場慘了

台灣高雄有家長去年暑假帶小孩到公園玩耍，詎料目擊1對男女於滑梯下方上演「活春宮」，家長氣得拿手機拍照存證並報警，男子到案後否認有進行性行為，不過女方卻直認不諱。案件經高雄地院審理後，依照共同犯公然猥褻罪，判男子拘役40天，女方則另案審判。



台灣高雄有家長去年暑假帶小孩到公園玩耍，詎料目擊1對男女於滑梯下方上演「活春宮」。（AI生成圖片）

據台媒報道，案件的判決書指出，事發於2024年8月24日下午3時許，一對男女於鳳山體育館停車場2號出口旁兒童遊戲區滑梯下方相互愛撫、脫去褲子裸露性器官，在現場上演「活春宮」，卻被帶小孩來遊戲區的家長撞見，家長氣得拿手機拍照存證並報警，2人完事後，家長稱看到男子給錢女方。

男女遊樂場滑梯下演活春宮

警方將涉案男子依法函送後，男子辯稱，當天向女方提議一起到兒童遊戲區聊天，因有小孩在玩耍，故躺在滑梯下方，2人並無做出不雅行為，女方開口討要300新台幣（近80港元），因需要留錢吃飯，故只給了200新台幣（約50港元）。

台灣高雄1對男女於滑梯下方上演「活春宮」，撞見事件的家長氣得拿手機拍照存證並報警。（Unsplash圖片）

男子否認犯行 終判拘役40天

不過，女方到案後坦言，2人確實有赤裸下身，但因男子遲遲沒辦法有生理反應，故未成功發生性關係，但有觸碰到私密處。

高雄地院法官因應家長指證、影像證據及女方證詞佐證，並未採信男子辯詞。法官認為，案發地點是公共場所，男子在滑梯下裸露性器官，做出猥褻行為讓人目睹，影響社會風氣，且男子起初還否認犯行，最終依照共同犯公然猥褻罪，判男子拘役40天，可易科罰金、全案仍可上訴；而女方則另案審判。

