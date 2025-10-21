鐵路月台活春宮！男女中學生激戰1分鐘　女方仙氣正臉曝光成焦點

【活春宮／不雅影片】情到濃時想親熱也要注意場合！網絡瘋傳影片，指日本鐵路月台座椅上，有1對男女學生公然以女上男下姿勢作出性交動作；「激戰」1分鐘才停下後，女方離開男方身體，甜美正臉也因此曝光，而男方則疑似低頭玩手機。



影片引來網民熱議，不少人批評2人行為離譜，「這真的丟臉丟到家」、「社會現在太多有不正常觀念年輕男女」、「世風日下」。但亦有大批網民「錯重點」，關注女方美貌，大讚「仙氣滿滿」，「好羨慕」。



網絡瘋傳影片，指日本鐵路月台座椅上，有1對男女學生公然以女上男下姿勢作出性交動作。（影片截圖）

這段「日本鐵路月台活春宮」影片近日於YouTube及Facebook等社交平台流傳，上載者留言指「在大庭廣眾下，日本男女學生做出不雅行為」。

男女學生鐵路月台座椅作出性交動作

影片長逾1分鐘，見到當時正值白天，日本鐵路月台中間座椅上，有1名穿校服女學生，正跨坐在穿校服的男學生身上，待男方整理女方裙子遮蓋好重要位置，雙方就開始上下擺動作出性交動作；雖然隔着衣服、裙子，但動作相當露骨，令人咋舌。

當時正值白天，日本鐵路月台中間座椅上，有1名穿校服女學生，正跨坐在穿校服的男學生身上。（影片截圖）

待男方整理女方裙子遮蓋好重要位置，雙方就開始上下擺動作出性交動作。（影片截圖）

2人「激戰」期間，女方不時左右張望，似乎怕被別人看見。（影片截圖）

不過2人未有停下，動作更愈來愈大。（影片截圖）

激戰1分鐘 最後是…

2人「激戰」期間，女方不時左右張望，似乎怕被別人看見。不過2人未有停下，動作更愈來愈大。最終「激戰」約1分鐘後「完事」，女方離開男方身體，整理衣物及長髮，男方的褲子仍好好穿在身上，他沒有整理便疑似低頭玩手機。

最終「激戰」約1分鐘後「完事」，女方站起時轉身，仙氣正面樣貌曝光。（影片截圖）

網民批離譜 女方美貌反成焦點

網民看過影片議論紛紛，不少人批評2人行為離譜，「這真的丟臉丟到家」、「社會現在太多有不正常觀念年輕男女」、「世風日下」、「大庭廣眾丟人現眼」。

也有網民笑言，「這麼緊火！」、「3分鐘一班車，啱啱好」、「深入溫習啫」。另有大批網民「錯重點」，關注女方美貌，大讚「有仙氣」，「好羨慕」。