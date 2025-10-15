IKEA宜家家居活春宮？男女梳化摸胸激戰　旁邊女生神舉動反成焦點

【IKEA／宜家家居／活春宮／不雅影片】情侶想親熱也要注意場合！網絡瘋傳1段「宜家家居活春宮」影片，指有IKEA（宜家家居）有男女懶理其他在場顧客，在梳化展品上當眾交纏「激戰」，動作令人咋舌。



影片引來網民熱議，有批評該對男女離譜，「無恥！」、「世風日下」、「應該同啲職員講，趕佢走！」；亦有不少網民「錯重點」，關注旁邊女生舉動。另有網民從影片背景語言估計，事件在台灣或內地發生。



網絡瘋傳1段「宜家家居活春宮」影片。（YouTube@yicenY）

「緊火」都不應「宜家」解決。YouTube頻道「@yicenY」發布影片，指IKEA（宜家家居）有男女在梳化親熱，留言「宜得（家）家居情侶 #搞笑」。

IKEA男女梳化激戰 動作露骨

影片長9秒，見到當時IKEA店內有不少顧客，包括成人及小朋友，而靠牆擺放的單座位梳化展品上，有1對男女交疊纏綿，其中女方以騎乘方式壓在男方身上，上下擺動激吻男方，男方則隔着衣服摸女方胸部位置。雖然2人穿上衣服，但動作「露骨」令人咋舌。

單座位梳化展品上，有1對男女交疊纏綿。（YouTube@yicenY）

單座位梳化展品上，有1對男女交疊纏綿。（YouTube@yicenY）

單座位梳化展品上，有1對男女交疊纏綿。（YouTube@yicenY）

旁邊女生反成焦點

不過，雖然2人動作激烈，但旁邊梳化上有1名女生仍然側頭睡覺，似乎沒有被打擾。

旁邊梳化上有1名女生正在睡覺，似乎沒有被打擾。（YouTube@yicenY）

網民批離譜

網民看過影片議論紛紛，有人笑言，「試緊沙發啫」、「唔試過點知買咗返屋企啱唔啱用呢」。另有網民關注在旁邊梳化睡覺女生，「好勁！咁都瞓到」、「好淡定」、「無嘢可以阻到佢瞓覺」、「見慣大場面」。

另有大批網民批評2人行為離譜，「太誇張了吧！竟然在這環境下做出這事件來」、「無恥」、「返屋企啦，心急！」、「應該同啲職員講，趕佢哋走！」、「好心去租房啦，人地做生意，整污糟邋遢」。