印度壽星過生日不滿「臉上被抹蛋糕」　當眾持槍狂轟射殺3好友

印度北方邦（Uttar Pradesh）布蘭德沙赫（Bulandshahr）地區日前發生一起震驚社會的槍擊案。一名壽星因不滿朋友將蛋糕塗抹在他臉上而引發激烈口角，隨後竟與同夥攜帶多把槍枝重返現場，當街擊斃3名友人。目前當地警方已成立專案小組，全力追緝在逃嫌犯。



據外媒報導，這起駭人聽聞的事件發生在Khurja Nagar地區。事發當天，一群年輕人聚集在當地的健身房及住宅附近，為嫌犯吉圖（Jeetu Saini）慶祝生日。在派對進行中，死者一行人將生日蛋糕塗抹在吉圖的臉上。然而，這個常見的慶生橋段卻引發了吉圖的強烈敵意，雙方隨即爆發激烈爭執。

印度一壽星不滿被蛋糕抹臉，爆發激烈衝突事件，造成3人死亡。（網上圖片）

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其中一名罹難者的兄弟桑傑（Sanjay Saini）悲痛地還原事發經過。他表示，在初步爭吵後，對方曾打電話向他抱怨其兄弟「口出惡言」。桑傑原本試圖緩解雙方衝突，承諾因需參加一場婚禮，隔天早上會親自處理此事。沒想到，嫌犯並未罷休，反而讓衝突進一步升級。

據桑傑控訴，吉圖與同夥隨後帶著7到8把合法登記的槍枝重返現場，並將另外兩名親屬馬尼什（Manish Saini）與阿卡什（Akash Saini）也叫到該處。「他們一抵達現場就立刻開火，完全不給任何人逃跑的機會。」這場瘋狂的掃射導致3名男子身中多槍，分別為阿馬迪普（Amardeep Saini）、馬尼什與阿卡什，3人被送達醫院時均已宣告不治。

事件發生後，當地警方獲報迅速趕抵現場。鄉村警司（SP Rural）安特里克斯・賈恩（Antriksh Jain）證實：「我們深夜接獲3名年輕人遭槍擊的報案，傷者在送醫時情況危急，隨後被宣告死亡，遺體已送往相驗。」他表示，根據家屬指控與初步調查，整起致命衝突的導火線的確是因為「臉上被抹蛋糕」而起。

為了盡速將兇手繩之以法，當地警方已組成6支專案小組全面緝凶。密魯特區（Meerut Range）副督察長卡拉尼迪・奈塔尼（Kalanidhi Naithani）也親自前往案發現場視察調查進度。他指出，鑑識團隊已在現場採集相關證據進行詳細分析，警方也正在擴大調閱周邊的監視器畫面。雖然目前主要嫌犯吉圖及其同夥仍在逃，但警方已將部分關係人帶回盤問，誓言要在最短時間內將所有涉案人士逮捕歸案。

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