美婦不滿伴侶教仔　假意按摩突拔槍爆頭奪命　再狂轟20槍滅門男家

美國伊利諾伊州發生一起駭人槍殺案。一名女子因不滿孩子父親與孩子說話的方式，假意為對方按摩，隨後持槍將其擊斃。



更令人震驚的是，女子事後又開車前往男子住處，槍殺其母親與繼父。目前她已被控9項一級謀殺罪。

珍娜斯特魯布爾Jenna Strouble（Facebook@Jenna Strouble）

溫馨按摩變調 女子槍殺孩子父親與其家人

《紐約郵報》報導，30歲女子珍娜斯特魯布爾（Jenna Strouble）與32歲男子雅各蘭伯特（Jacob Lambert）育有2名幼子，但兩人並非夫妻，僅有「偶爾的親密關係」。

報導指出，3月22日當天，斯特魯布爾與蘭伯特準備前往芝加哥郊區兜風，途中斯特魯布爾讓蘭伯特躺在已傾斜的座椅上，並跨坐在蘭伯特的背上為其按摩。

原本溫馨的場面卻突然變調，在按摩約20分鐘後，斯特魯布爾突然從座位下拿出一把裝有消音器的格洛克19型手槍，並用其抵住蘭伯特的後腦勺約8分鐘，隨後一陣槍響，斯特魯布爾結束蘭伯特的生命。

案發過後，斯特魯布爾又駕車前往蘭伯特母親位於克里特鎮的家中，槍殺蘭伯特的母親與繼父。《福斯32》報導，蘭伯特的繼父柏德烈福德（Patrick Forde）一打開家門，就遭斯特魯布爾連開17槍。

而蘭伯特的母親斯泰西福德（Stacy Forde）則在聽到聲響後走下樓，卻馬上被斯特魯布爾在胸部與腹部連開3槍而亡。

殺人後驅車逃跑 女子遭控9項一級謀殺

連殺3人後，斯特魯布爾趕緊逃回她的家鄉印第安納州聖約翰市，並在當地遭警方逮捕。警方表示，他們找到那把用來殺死蘭伯特與其母親、繼父的格洛克19型手槍。

根據法庭文件，斯特魯布爾在案發後向警方表示，她殺害蘭伯特是因為她不喜歡對方和孩子說話的方式，而殺害蘭伯特的母親與繼父是因為她認為兩人「專橫跋扈」。

目前斯特魯布爾遭控9項一級謀殺罪，她也已在3月31日出庭。報導指出，若斯特魯布爾的罪名成立，她將面臨終身監禁。

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