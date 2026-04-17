厄瓜多爾足球賽爆槍殺案　48歲球證遭多人亂槍擊斃　球迷嚇到狂逃

南美洲國家厄瓜多爾發生一起駭人聽聞的兇殺案。當地時間4月12日，在埃爾奧羅省舉行的一場業餘足球比賽中，裁判竟在球場上慘遭槍擊身亡。



據報導，48歲的奧爾特加（Javier Ortega）是一名足球裁判，4月12日當天，他在一場業餘足球比賽中，遭到多名槍手接近並開槍，當場死亡。球員和球迷紛紛逃離現場，比賽隨即中止。

48歲的奧爾特加Javier Ortega是一名足球裁判，4月12日當天，他在一場業餘足球比賽中，遭到多名槍手接近並開槍，當場死亡。（Jam Press）

據《太陽報》報導，槍手已逃離現場，目前仍在逃。警方正在調查這起謀殺案，初步判決為「有預謀的攻擊」。

厄瓜多爾足球暴力事件頻傳

這起事件再次刷新了厄瓜多爾近年來與足球相關的暴力歷史。去年12月，厄瓜多爾國家隊球員皮內達（Mario Pineda）在瓜亞基爾市一家肉店外遭槍擊身亡，他的伴侶也不幸遇難，母親受傷。事發後幾天，兩名嫌犯被捕。

一個月前，一名16歲的足球員被流彈擊中身亡。 2025年9月，厄瓜多爾Expapromo Cosa隊的球員瓦倫西亞（Maicol Valencia）和耶佩斯（Leandro Yépez），以及22 de Julio FC隊的球員岡薩雷斯（Jonathan Gonzales），均在多起槍擊事件中喪生。

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