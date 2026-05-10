澳洲墨爾本著名華人社區伯伍德（Burwood 發生驚險槍擊案。當地1名中國女留學生在該區尋找可租住單位時，在街道上短暫停車，其間她察覺到周圍環境似乎有些異常，樹上和附近涼亭掛滿了鞋子，與電影中毒品交易的場景極為相似。女生深感不安，便匆忙駕車離開，途中與另1輛車交錯而過，對方司機目光兇狠地盯着她。



女生其後將車停在附近街道，躺在車內用手機查看地圖，詎料突有一聲巨響，後座1塊玻璃瞬間破裂，玻璃碎更飛濺到她的臉和頸上，查看後發現玻璃被擊穿，上面留有3個明顯孔洞，幸好當時她正躺着而避過一劫。網民驚訝伯伍德竟會發生槍擊案，亦有人推測樹上掛鞋很可能與毒品交易有關。



居於澳洲的中國女留學生在墨爾本東區伯伍德遭槍擊，幸好發當時她躺下才躲過一劫。圖為被橡膠彈擊穿的車窗玻璃。（網上圖片）

中國女生見「樹上掛鞋」 驅車離開被1名司機兇狠緊盯

據澳洲媒體《澳洲新聞網》、《今日悉尼》報道，事發於5月5日，當地1名中國女留學生在墨爾本東區伯伍德遭槍擊。事發前，該名女生在區內租住房屋，且與房東約好入住時間，惟臨近入住日卻一直聯繫不上對方，其後發現房子已另租他人。

女生開車到伯伍德後，無處可去，只好把車停在偏僻位置，然後打開地圖尋找新的住所。在此期間，女生發現周圍環境似乎有些異常，樹上和附近涼亭掛滿鞋子，她頓時聯想到電影中毒品交易的場景。因深感不安，女生隨即驅車離開，此時卻有１輛車朝她迎面而至，她察覺對方司機目露凶光，便迅速將車駛走。

女生發現環境異常，樹上和附近涼亭掛滿鞋子。圖為案發點在Google地圖上的街景圖。（Google地圖截圖）

女生匆忙驅車離開，在途中迎面碰上另1輛車，司機目露凶光盯着她。（網上圖片）

女生的車被轟3槍車，窗玻璃被完全擊穿，座玻璃留有3個明顯孔洞。（網上圖片）

車身遭轟3槍 女生正躺下撿回一命

女生其後把車停在數百米外的另一條街道，並在座位躺下使用手機查看地圖，不料2、3分鐘後即遭槍擊。當時女生聽到「砰」的一聲，後座車窗玻璃瞬間炸開，玻璃碎片濺射到她的臉和頸上，碎片甚至波及副駕駛座前方區域，幸好她正躺下而沒有中槍，因此並無大礙。

女生最初以為只是路面石子彈到了車窗，但下車查看才發現玻璃被完全擊穿，後座車窗玻璃留有3個明顯孔洞。女生頓感驚慌，恐被再次受襲擊，便迅速返回車內報警。

警方現場取證後，初步判定玻璃是遭橡膠彈射擊穿，又指橡膠彈雖被列為「非致命武器」，但近距離射擊仍可能對人體造成嚴重傷害。女生事後深感驚惶，「如果我當時不是躺着，彈道高度其實很接近人的腰腹位置」。

玻璃碎片濺射到副駕駛座前方區域。（網上圖片）

玻璃碎片濺射到副駕駛座前方區域。（網上圖片）

女生懷疑槍擊與跟另1司機「對視」有關

對於為何遭槍擊，女生懷疑是因為此前與另1名司機「對視」有關，「我感覺可能是我之前在附近短暫停留，令對方誤會了什麼，或者觸碰到他們某種敏感神經」。不過，警方暫未能確定事件存在關聯。

伯伍德地處墨爾本東部，比鄰迪肯大學（Deakin University），因生活交通便利，被眾多華人家庭和留學生視為首選居住地。圖為案發地。（Google地圖截圖）

伯伍德四分之一的居民為華裔 位列華人首選居住地

據《今日悉尼》報道，伯伍德地處墨爾本東部，比鄰迪肯大學（Deakin University），因生活交通便利，被眾多華人家庭和留學生視為首選居住地。2021年澳洲人口普查數據顯示該地四分之一的居民為華裔。

女生將驚險經歷分享至小紅書，引發網民熱烈討論。（網上圖片）

網民驚訝墨爾本「好區」竟發生槍擊案

女生將此驚險經歷分享至小紅書引發熱烈討論。網民驚訝伯伍德竟然會發生槍擊案「伯伍德不是一直算好區（即「安全宜居」地區）嗎？」、「離Glen（Glen Waverley及格倫韋弗利的簡稱，被公認為墨爾本的安全宜居地區）那麼近，居然會發生這種事？」。女生提醒眾人不要因身處「好區」或從未遇險就放鬆警惕，並在評論區貼出事發地在Google地圖的街景圖。

女生表示實際地點遠比圖片呈現的樣子荒涼破舊。（網上圖片）

網民推測「樹上掛鞋」與毒品交易有關

據Google街景圖片顯示，女生所見的「掛滿鞋子的涼亭」被茂盛的樹葉遮擋，仔細觀察才能在樹幹上發現端倪，且畫面陽光明媚，乍看並無詭異之處。女生表示實際地點遠比圖片呈現的樣子荒涼破舊。其後有網民指出，樹上或電線上掛鞋說明社區內存在毒品交易活動，不過，此類推測尚未得到當地警方證實。