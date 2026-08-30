加拿大持刀男闖麥當勞　遭勇男奪刀壓制　逃出店外圖搶警車遭擊斃

加拿大北溫哥華（North Vancouver）1間購物中心發生驚險持刀挾持及連環搶車案。當地1名持刀男子麥當勞內，以刀架頸挾持女職員，幸得1名男顧客奮勇奪走利刀，並將持刀男壓制。疑犯隨後逃離現場，多次企圖搶私家車不果，最終企圖搶警車時遭警員開槍擊斃。事件中無其他市民受傷，當地警察監察機構已就警員開槍事件展開獨立調查。



加拿大1名持刀男子麥當勞內，以刀架頸挾持女職員，幸得1名男顧客奮勇奪走利刀，並將持刀男壓制。（網絡影片截圖）

男子持刀架頸挾持女職員

事發於當地時間7月21日下午約1時30分，現場是在北溫哥華韋斯特維尤大道（ Westview Drive）的韋斯特維尤購物中心（Westview Shopping Centre），當時1名男子持刀闖入商場內的麥當勞，並將利刃架於1名女職員的頸部。

勇顧客趁機搶刀 肉博將疑犯壓制

事發時正於麥當勞排隊購買飲料的男顧客阿曼·阿巴迪（Arman Abadi）回憶，案發後大批顧客狂奔到店外，但他選擇留下並密切留意情況，趁疑犯背對自己的一刻，果斷地衝前搶走其手中的刀具，並與其搏鬥，成功將刀奪過扔到桌下。阿巴迪將疑犯緊緊壓制並呼叫協助，但現場其他市民不敢上前，其間疑犯聲稱身上還有1把刀。阿巴迪最終鬆手，疑犯趁機逃出店外。

阿巴迪將疑犯緊緊壓制並呼叫協助，但現場其他市民不敢上前。（AI生成圖片）

疑犯欲搶警車遭警員開槍擊斃

疑犯逃出麥當勞後，隨即在商場停車場企圖強搶1輛Pick-up 貨車（皮卡車），但未能成功發動，於是抽出另1把黃色美工刀威脅周圍民眾，他駕駛該輛皮卡在停車場內撞車後，棄車跑向附近油站，嘗試再度搶車。

疑犯跑向附近油站，嘗試再度搶車。（網絡影片截圖）

疑犯跑向附近油站，嘗試再度搶車。（網絡影片截圖）

商場內1間薄餅店的老闆目擊疑犯逃跑過程，形容疑犯坐在車內亮刀威脅旁人，現場狀況極度混亂，老闆形容「過程猶如動作電影」。警方接報趕抵現場後，疑犯竟試圖強搶警車，與警員對峙後，警員開槍將其制服，疑犯中槍被送往醫院急救，最終證實不治。

警方接報趕抵現場後，疑犯竟試圖強搶警車逃跑。（網絡影片截圖）

警方接報趕抵現場後，疑犯竟試圖強搶警車逃跑。（網絡影片截圖）

由於事件涉及警務人員開槍致死，省獨立調查辦公室已依法介入展開相關調查。（網絡影片截圖）

警方封鎖現場 獨立調查機構介入

案發後，警方迅速封鎖韋斯特維尤購物中心及其周邊區域，呼籲民眾切勿靠近配合調查。由於事件涉及警務人員開槍致死，省獨立調查辦公室（IIO BC）已依法介入展開相關調查。

（綜合）