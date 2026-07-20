遭加拿大雁群包圍！女生嚇破膽赤腳速逃踩糞　哭訴：午餐錢被搶走

人類不應傷害野生動物，但野生動物卻未必懂得要與人類和平共處！加拿大多倫多一名女生在Reddit討論區表示，自己坐在阿什布里奇灣遊艇俱樂部（Ashbridge's Bay Yacht Club）附近一個公園的草地編織毛巾，突然抬頭一看，見到自己被一群俗稱「加拿大鵝」的加拿大雁（Canada Goose）團團包圍，領頭嘶嘶大叫，帶領同伴愈走愈近。



樓主見狀立即起身，雁群卻加快走近包圍，樓主無法及時取走個人物品，例如鞋子、隨身袋和水樽等，但幸好及時抓起毛巾，附近途人見狀建議樓主向加拿大雁揮毛巾示警，她立即照做，可惜「那些傢伙連眼皮都沒眨一下」。樓主只能退後，卻赤腳踏到雁糞，站在遠處目擊愈來愈多雁加入行列，「把我的東西圍得水洩不通，領頭的那隻雁則凶神惡煞地瞪着我」。直至雁群終於離開，樓主折返取回個人物品，但原來雁群竟是採取「誘敵策略」再度撲近，嚇得樓主立即帶齊個人物品逃到安全地方。



樓主被一群俗稱「加拿大鵝」的加拿大雁（Canada Goose）團團包圍，領頭嘶嘶大叫，帶領同伴愈走愈近，她赤腳急逃時誤踏到雁糞。（Reddit討論區圖片）

樓主慨嘆：站在深及腳踝的雁糞中

樓主慨嘆，當時有其他人坐在周圍，「一邊吃東西聊天，一邊看着這些可惡的鳥兒欺負我」，但始終無人伸出援手，她只能眼睜睜目擊加拿大雁搶走其午餐錢，「而我卻站在深及腳踝的雁糞中」，不禁抱怨「希望那些人和加拿大雁得到應有的懲罰」。

網民質疑：你是不是騷擾加拿大雁，牠們才報復？

帖文引來許多網民討論，「加拿大雁出名兇惡，踩屎已經算好」、「可能其他人都不知如何幫你，不用詛咒他們吧」，甚至有人質疑「你是不是騷擾加拿大雁，牠們才報復？」。

加拿大雁受加國法例保護。除非持有許可證或獲法例授權，任何人不得捕捉、殺害、傷害或騷擾加拿大雁，亦不得破壞和移走鳥巢。（AI生成圖片）

樓主強調沒有騷擾加拿大雁

樓主補充指，事發前根本無雁，「然後突然間就冒出來一大群雁，而且牠們似乎特別討厭我」，附近途人估計可能現場只有身穿條紋襯衫的樓主受到攻擊，可能服飾刺激到牠們。

加拿大雁受法例保護

在加拿大，加拿大雁受《候鳥保育公約法》及《2022年候鳥規例》保護。除非持有許可證或獲法例授權，任何人不得捕捉、殺害、傷害或騷擾加拿大雁，亦不得破壞、移走或騷擾仍有活鳥或具生命力鳥蛋的鳥巢。

2024年有一名20歲孕婦傷害加拿大雁，最終被判罰款300加元（約1,600港元）。（AI生成圖片）

傷害加拿雁最高可罰款100萬加元

任何人一旦違例即可被檢控，若循公訴程序初次定罪，最高可被罰款100萬加元（約559萬港元）及監禁3年。較輕微案件亦可能以定額罰款處理，例如非法騷擾候鳥的罰款為每隻400加元（約2,200港元），而非法騷擾或破壞鳥蛋或鳥巢，罰款一般為每個250加元（約1,400港元）。向加拿大雁擲物驅趕是否構成違法，則須視乎行為是否達到騷擾或傷害鳥隻的程度。

20歲孕婦傷害加拿大雁 罰款300加元

2024年5月初，加拿大緬省1名20歲孕婦到公寓探訪朋友，向正在築巢的加拿大雁，先後投擲皮革清潔劑及交通雪糕筒，被人拍下過程報案。孕婦其後被捕，並在法庭認罪，女被告供稱自己只是想嚇走加拿大雁，她最終被判罰款730加元（約4,100港元），其後降至 300加元（約1,600港元）。法官強調加拿大雁的行為固然有時令人困擾，但牠們在加拿大受到法律保護，人類要學懂和牠們共存。

（Reddit討論區）

其他報道：超市生豬肉遭流浪狗狂咬！員工視若無睹不驅趕 店方遭停業整頓

被流浪狗啃咬過的生鮮豬肉，誰還敢吃？內地湖北某超市卸貨的影片，近日被瘋傳後震驚全網，只見數大塊生鮮豬肉全程裸露地放在板車上，引來1隻流浪黑狗瘋狂啃食，令人更驚訝的是，現場員工竟然視若無睹，完全沒有上前制止。影片隨即引發公眾對該超市食品安全的強烈質疑，有網民怒斥：「這也太離譜了，工作人員看到都沒反應！」當地市場監管部門已火速介入，封存全部涉事豬肉，並勒令即時停業整頓。超市則坦承管理失誤，向公眾公開致歉。



數大塊生鮮豬肉全程裸露地放在板車上，引來1隻流浪黑狗瘋狂啃食，現場員工視若無睹，完全沒有上前制止。（網上影片截圖）

數大塊生鮮豬肉全程裸露地放在板車上，引來1隻流浪黑狗瘋狂啃食，現場員工視若無睹，完全沒有上前制止。（網上影片截圖）

數大塊生鮮豬肉全程裸露地放在板車上，引來1隻流浪黑狗瘋狂啃食，現場員工視若無睹，完全沒有上前制止。（網上影片截圖）

數大塊生鮮豬肉全程裸露地放在板車上，引來1隻流浪黑狗瘋狂啃食，現場員工視若無睹，完全沒有上前制止。（網上影片截圖）

數大塊生鮮豬肉全程裸露地放在板車上，引來1隻流浪黑狗瘋狂啃食，現場員工視若無睹，完全沒有上前制止。（網上影片截圖）

全文：超市生豬肉遭流浪狗狂咬！員工視若無睹不驅趕 店方遭停業整頓