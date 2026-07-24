加拿大議員揭「救生艇」計劃死因！移加港人工作交稅申PR等50年？

加拿大自2021年起為港人推出一系列被稱為「救生艇」的特別移民措施，其中港人開放式工作簽證政策於同年2月實施，Stream A及Stream B兩條永久居民通道則於6月1日推出，吸引不少港人留加讀書或工作，再循相關途徑申請永久居民（Permanent Resident，簡稱PR）身分。



然而，計劃即將踏入尾聲，Stream A及Stream B將於今年8月31日截止接受申請，大批已在加拿大生活、工作及有交稅的港人，至今仍未取得永久居民身分，工作、家庭及長遠生活規劃亦因而受到影響，甚至有人因等候無期而選擇回流香港或轉往其他國家，放棄漫無目的的等待。最新資料顯示，當局已收到逾4.6萬份申請，當中超過3.3萬份仍然積壓，估算等候時間長達10至50年。



大量申請積壓，外界一直將矛頭指向加拿大移民、難民及公民部（IRCC）審批緩慢及人手不足，但加拿大新民主黨（NDP）國會議員關慧貞（Jenny Kwan）接受訪問時直指，港人「救生艇」最大的「死因」，並非單純審批效率低，而是政府在《移民水平計劃》（Immigration Levels Plan）中設定的配額，從源頭限制每年可以獲批的人數。



加拿大新民主黨（NDP）國會議員關慧貞（Jenny Kwan）指出，港人需等10年才有永久居民身份。（YouTube頻道「住加男人CanMen」影片截圖）

移民部長答非所問 關慧貞：一條問題都沒有回答

溫哥華東選區國會議員關慧貞日前接受YouTube頻道「住加男人CanMen」訪問，她早前在國會質詢移民部長Lena Metlege Diab，要求交代香港Stream A及Stream B，以及烏克蘭和蘇丹特別移民措施的積壓個案數字。

每位議員只有約7分半鐘提問，時間更包括部長回答，惟關慧貞已多次追問，但部長始終未有直接提供數字，只稱港人申請正按照《移民水平計劃》處理。關慧貞其間忍不住扶額，直言「我開始偏頭痛」，其後更批評部長在整段質詢中「一條問題都沒有回答」，令她感到極度挫敗。

關慧貞認為移民部長掌管影響數以萬計家庭的政策，理應掌握各項特別移民措施的基本數字及處理進度，不能每次只重複官式答案。根據當日國會紀錄，移民部長最終表示，港人永久居民通道共收到46,444份申請，合共有13,160人抵達加拿大，但仍未有回答香港、烏克蘭及蘇丹個案各自積壓多少，以及需要多長時間才能處理完畢。

主持人指出港人永久居民通道申請多達4.6萬宗。（YouTube頻道「住加男人CanMen」影片截圖）

港人已工作交稅 政府卻稱無力接收

加拿大政府近年多次以住屋、醫療及公共服務承受能力為由，強調移民數量必須配合加拿大的「整合能力」（capacity to integrate），並逐步收緊留學生及外籍勞工政策。

關慧貞表示：「香港朋友嚟到加拿大想落地生根，想佢哋家庭有一個好嘅將來，佢哋啲兒女有一個好嘅將來，佢哋嚟到加拿大，唔係話偷渡入嚟」。

關慧貞指大部分香港「救生艇」申請人合乎資格入紙永居，意味他們並非尚未抵埗、需要重新安置的新移民，到加拿大「拎福利」。她批評，加拿大政府當初推出特別移民措施時，理應預先評估申請人數及審批能力，而不是多年後才以「無足夠能力」為由，令已經響應政策、在加拿大落地生根的人陷入身分危機。

關指出，香港「救生艇」、烏克蘭及蘇丹特別移民只有6,900個名額。（YouTube頻道「住加男人CanMen」影片截圖）

審批時間逾50年？ 有人等不到選擇回流

IRCC內部文件顯示，「人道、恩恤及公共政策項目」（Humanitarian, compassionate and public policy programs） 相關項目的申請輪候時間一度最長推算達600個月，即50年。而香港「救生艇」預計審批時間具體數字已不再於網上顯示，雖然不能解讀為申請一律須等待50年，惟已令當地港人大失預算。

當申請處理時間由最初以月計，逐步延長至數年，甚至超過10年，部分港人最終只能放棄等待，選擇回流香港或轉往其他國家。

被問及港人移民申請積壓一事，加拿大移民、難民及公民部部長Lena Diab被指答非所問。（immigration.ca）

真正死因曝光 6,900配額從源頭「封喉」

根據加拿大2026至2028年《移民水平計劃》，「人道、恩恤及其他類別」（Humanitarian & Compassionate and Other）2026年的整體目標為6,900人，當中：「人道及恩恤」類別佔1100人； 「其他」類別佔5,800人。

香港「救生艇」、烏克蘭及蘇丹特別移民措施均被列入該5,800人的「其他」類別。



換言之，6,900人並非全部預留給港人，真正涵蓋三地特別措施的年度目標只有5,800人，而且IRCC沒有為個別國籍設定獨立配額。

按照現行計劃， 在2027及2028年「人道、恩恤及其他類別」的年度目標更會降至5,000人，當中「其他」類別每年只有4,000個名額。即使所有名額撥給港人亦無法短時間內處理完畢，況且香港「救生艇」、烏克蘭及蘇丹等特別移民措施，正被共同放入這個「其他」類別，港人還要與烏克蘭、蘇丹及其他特別措施的申請人共同競逐有限配額。

加拿大「人道、恩恤及公共政策項目」相關項目的申請輪候時間一度最長推算達600個月，即50年。（網上圖片）

申請處理時間由最初以月計，逐步延長至數年，甚至超過10年，部分港人最終只能放棄等待，選擇回流香港或轉往其他國家。（網上圖片）

「先到先得」只能決定次序 不能增加名額

由於IRCC採取「先到先得」（first in, first out）方式處理申請，亦即較早遞交的申請原則上較早處理 。不過，「先到先得」只能決定申請人的輪候次序，不能增加每年的收生名額。即使一早完成背景審查，申請人亦可能因當年度沒有名額而繼續等待。即使移民部職員加快審查，只要政府沒有增加年度配額，能夠取得PR的人數仍然受到限制。

關慧貞形容 ，「（政府）佢哋自己又整咗個咁樣嘅quota出嚟，咁樣好明顯就係特登想阻攔香港救生艇嘅朋友得到嘅PR」。她認為，政府若真心希望解決問題，便應修改《移民水平計劃》，為香港、烏克蘭及蘇丹等特別措施增加配額，或設立一次性名額處理積壓。否則，所謂「加快審批」只是一句口號，無法讓更多申請人真正取得PR。她促請加拿大政府修改配額數目，履行對香港申請人的快速批准承諾。

許多移加港人仍在加拿大默默等待。（AI生成圖片）

（YouTube@住加男人CanMen）

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