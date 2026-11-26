美國發生1宗青年遭槍殺命案！田納西州孟菲斯（Memphis）1名36歲母親深夜返家時，驚見13歲女兒床底竟然藏着1名20歲男子。雙方爆發激烈口角，該名母親一路將男子追逼至屋外前院，並在其背後近距離開槍擊斃對方。法醫證實死者後腦中槍身亡，涉案母親其後被控一級謀殺等重罪，其後付10萬美元（約78萬港元）保釋。被告於今年8月3日再次出庭聆訊時放棄初步聽證權，案件直接轉交大陪審團審議，當地司法機構至今仍未公布起訴結果或審訊日期。



36歲母親肯德拉（Kendra Scott）深夜返家時，驚見13歲女兒床底竟然藏着1名20歲男子，最終持槍將對方擊斃。（網上圖片）

母突擊返家查房 驚見女兒床底藏20歲男

事發於今年7月16日凌晨約1時30分，涉案13歲少女在母親肯德拉（Kendra Scott）離家後，邀請20歲男子莫頓（Rodderius Morton）到家中作客，詎料母親突然返家，並突然走到其房間敲門大聲叫喊，少女在極度恐慌下只好開門。

少女向警方供述，母親過往曾多次嚴厲禁止她帶男性回家，甚至曾持槍威脅道：「如果被我在家中看到任何男人，我就在他身上開個洞。」但母親最終還是在床底下發現莫頓，雙方即時爆發激烈口角。



肯德拉向警方表示「我只是做了我該做的事」。（YouTube影片截圖）

男子空手逃跑 悍母追至前院槍擊後腦

警方調查事件後，相信莫頓在被發現後，在未持有任何武器的情況下試圖逃離現場，肯德拉一路持槍追趕，將他逼至屋外的草坪前院。2人爭執期間，肯德拉突然朝莫頓開槍。法醫鑑定結果顯示，莫頓死因為後腦受到近距離槍擊，當場不治身亡。



肯德拉被捕後坦承開槍射殺莫頓一事，並向警方表示「我只是做了我該做的事」，直言當時認為對方性侵女兒。對此，肯德拉的律師在法庭上直指，這種情況是「任何1位13歲少女家長最可怕的噩夢」。

肯德拉的律師在法庭上直指，這種情況是「任何1位13歲少女家長最可怕的噩夢」。（YouTube影片截圖）

肯德拉的律師在法庭上直指，這種情況是「任何1位13歲少女家長最可怕的噩夢」。（YouTube影片截圖）

昔日特教老師感痛心：莫頓有學習障礙

當地傳媒隨後採訪了莫頓的1位昔日老師，該名老師透露莫頓生前患有學習障礙，直言「他是特殊人群，我是他的特殊教育老師」。該老師表示對死訊感到極度傷心，雖然他不贊同莫頓與13歲少女過於親密，但他強調莫頓年僅19歲，認為罪不致死。

警方扣押涉案槍械 被控一級謀殺已保釋

法院7月20日聽證會上判保釋金10萬美元（約78萬港元）。（YouTube影片截圖）

法院7月20日聽證會上判保釋金10萬美元（約78萬港元）。（YouTube影片截圖）

警方在案發後已扣押涉案槍械，檢方正式以「一級謀殺罪」（First-degree murder）及「持槍犯下危險重罪」等多項罪名作出起訴。鑑於案情極為嚴重且涉及致命暴力，法院原裁定被告不准保釋，但於7月20日聽證會上，又改為保釋金10萬美元（約78萬港元），據法庭記錄顯示被告於7月22日繳納了保釋金，並於將8月3日再次出庭，暫未知案件何時正式審訊。