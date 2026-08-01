一家八口滅門！妻生前曾斥夫出軌年輕實習生　為6子女啞忍卻同死

美國密歇根州（Michigan）早前發生8死倫常命案，死者包括一對夫婦、2名中國養女以及另外4名5至15歲兒子。警方綜合調查報告及屍檢結果，相信涉案父親開槍擊斃妻兒後，在屋內蓄意縱火後吞槍自盡。在案發8天前，慘死的39歲女子才剛帶着2名中國養女前往上海及杭州「尋根」遊玩，沒料到返回美國不久卻遇害，由於死者包括2名中國女童，故案件受到全球華人關注。



案件有更多細節曝光，女死者生前在網上討論區的帖文成為重要線索，她曾屢次控訴丈夫出軌，對象包括公司的年輕實習生，但她為了6名子女選擇啞忍原諒，但婚姻已滿佈裂痕，疑因此成為丈夫狠下毒手、將全家推向死亡深淵的殺機。



曼迪和丈夫基斯杜化養育6名孩子，當中包括從中國收養的雙胞胎女童。（網上圖片）

曼迪和丈夫基斯杜化的合照。（網上圖片）

美國媽媽曼迪於事發前8天，才剛帶同2名從中國收養的11歲雙胞胎女兒赴上海及杭州「尋根」遊玩，更拍下穿着漢服的溫馨照片。（網上圖片）

美國媽媽曼迪於事發前8天，才剛帶同2名從中國收養的11歲雙胞胎女兒赴上海及杭州「尋根」遊玩，更拍下穿着漢服的溫馨照片。（網上圖片）

帶中國養女赴華尋根成最後回憶 返國8天全家遇害

綜合外媒報道，遇害家庭居於密歇根州渥太華縣格蘭德港（Grand Haven Township），39歲女死曼迪（Mandy Karolkiewicz）是小學代課老師，47歲丈夫基斯杜化（Kristopher Karolkiewicz）是美國心臟協會前高管，夫婦育有4名年齡由5至15歲的親生兒子，並從中國收養了一對現年11歲的雙胞胎女兒。今年7月，曼迪特意帶同養女艾拉（Ella）和嘉露蓮（Caroline）到上海及杭州「尋根」，並在網上分享女兒穿漢服、看演出的照片。

案發於7月24日中午，曼迪夫婦家中冒煙，消防員趕抵現場，發現屋內有多處火頭，撲滅後驚見一家八口連同數隻貓狗全部死亡。驗屍結果證實，曼迪及6名子女均死於槍傷，死因被定為他殺，而基斯杜化則死於吞槍自殺，火種是在兇殺案發生後才被點燃，顯示疑兇行兇後企圖焚屍滅跡，警方最終將案件定性為「謀殺後自殺」。

美國媽媽曼迪於事發前8天，才剛帶同2名從中國收養的11歲雙胞胎女兒赴上海及杭州「尋根」遊玩，更拍下穿着漢服的照片。（網上圖片）

美國媽媽曼迪於事發前8天，才剛帶同2名從中國收養的11歲雙胞胎女兒赴上海及杭州「尋根」遊玩，更拍下穿着漢服的照片。（網上圖片）

美國媽媽曼迪於事發前8天，才剛帶同2名從中國收養的11歲雙胞胎女兒赴上海及杭州「尋根」遊玩，更拍下穿着漢服的照片。（網上圖片）

美國媽媽曼迪於事發前8天，才剛帶同2名從中國收養的11歲雙胞胎女兒赴上海及杭州「尋根」遊玩，更拍下穿着漢服的照片。（網上圖片）

救援人員接報指涉事房屋冒出白煙，破門入屋撲救時，赫然在不同臥室內發現一家八口的遺體。（網上影片截圖）

救援人員接報指涉事房屋冒出白煙，破門入屋撲救時，赫然在不同臥室內發現一家八口的遺體。（網上影片截圖）

妻子網上控訴丈夫出軌 小三是年輕實習生

隨着慘案發生，調查發現曼迪生前長年在網絡論壇上一個名為「As One After Infidelity」（背叛後重建婚姻）的版塊發文，這些帖文揭示了其丈夫有婚外情，極可能是導致這場悲劇的根源。

曼迪在帖文中透露，自己當年還是實習生時，認識了較她年長且曾離婚的基斯杜化，2人相戀後結婚。本以為擁有完美的家庭生活，但在大約6年前，曼迪發現丈夫出軌，而對象竟也是實習生，年紀與當年的曼迪相若。她曾絕望寫道：「10年前，我是那個實習生；10年後，他又和另一個和我當年一樣年紀的實習生在一起。」

調查發現曼迪生前長年在網絡論壇上名為「As One After Infidelity」（背叛後重建婚姻）的版塊發文，控訴丈夫出軌。（網上圖片）

曼迪和丈夫基斯杜化的合照。（網上影片截圖）

為6子女啞忍出軌 「愛孩子勝過恨丈夫」

面對丈夫的背叛，曼迪曾陷入長達1年的自我否定，但由於家中有6名子女，她最終沒有選擇離婚，她在網上傾訴：「離開他，光是想想就讓我害怕……我不斷告訴自己：我愛孩子，勝過我恨丈夫。」為了子女，曼迪強迫基斯杜化換工作，並在過去4年多努力透過婚姻諮詢修補關係。然而，重建信任之路舉步維艱，她曾提到丈夫謊言成性，且極易起防備心，她甚至承認，在得知丈夫有「精神出軌」時，曾因感到在精神上被徹底摧毀而本能地推開過對方。

曼迪的兒子和愛犬。（IG：riverwoodbernedoodles）

曼迪夫婦與6名子女生前合照。（TikTok：曼迪 Karolk）

曼迪和基斯杜化養育的6個子女。（網上圖片）

基斯杜化和兒子。（網上圖片）

曼迪夫婦一家八口與朋友的合照。（網上圖片）

慘案前丈夫剛離職 昔日美滿家庭遭摧毀

除了婚姻危機，案件背後或牽涉其他生活變故。據悉，曼迪生前是當地學區的代課老師，而基斯杜化原本在美國心臟協會擔任銷售和市場副總裁，但他的工作於7月早些時候完結，警方目前尚未公布其離職原因，未知是否與案發動機有關。

十多年前，曼迪曾在育兒博客寫下迎接第1個孩子是「人生中最美好的一天」，她努力學習原諒，試圖給6個孩子一個完整的家，卻萬料不到，她一次又一次選擇留下來，結果那個不斷背叛她的丈夫，最終竟狠心奪走她與孩子們的性命，曼迪昔日在網絡上的匿名傾訴，如今成了她留給世界的悲痛遺言。

（綜合）

其他報道：一家4口滅門！吃印度香飯再吃西瓜疑食物中毒不治 警不排除謀殺

孟買發生疑因食物中毒引起的4口之家滅門慘劇。當地1名40歲男子在家中設宴，與妻子、2名女兒及親友一起吃印度香飯。親友於飯後離去，至翌日凌晨時分，男子一家又吃了西瓜，詎料數個小時後4人開始腹瀉嘔吐。醫生鄰居發現情況後，立即將4人送到附近醫院搶救，但最終全家不治身亡。警方初步將事件定性為意外事故死亡案，懷疑是因食物中毒致命。



不過報道引述醫院方面認為，單純由西瓜造成死亡的可能性較低，警方並未排除謀殺或其他外力介入可能性，正進一步調查。



孟買一家4口晚餐吃印度香飯，至凌晨又吃西瓜，結果全家腹瀉嘔吐，送院後不治身亡。圖為多卡迪亞一家。（NDTV影片截圖）

晚餐吃印度香飯凌晨吃西瓜 全家突發腹瀉嘔吐

據《INDIA TODAY》報道，近日孟買有4口之家疑因食物中毒全家死亡。事發於4月25日，當地40歲男子阿卜杜拉·多卡迪亞（Abdullah Dokadia）邀請親友到家中共晉晚餐，多卡迪亞的妻子和2名女兒亦在場。當晚眾人吃印度香飯後，親友於晚上約10時半離開。當翌日凌晨約1時，多卡迪亞全家又吃了西瓜，惟約4至5小時小時後開始腹瀉嘔吐。

深夜發病 一家4口全不治

·多卡迪亞一家住在1樓，在眾人不適之際，4樓1名醫生鄰居發現異常便前去查看，他事後憶述，「我趕到時，現場有4人，包括丈夫（多卡迪亞）、妻子和2名女兒，他們均陷入昏迷」。其中1個女兒氣喘吁吁、呼吸困難，已沒有脈搏。

鄰居立即給女童做心肺復甦術（CPR），她卻未能蘇醒，送院時不治，「到醫院時，她已經去世了」。儘管醫護人員已全力搶救，但其餘3人亦先後身亡。

警方懷疑死因是食物中毒

當地警方立案調查事件，初步將列為意外死亡事故，懷疑是由食物中毒引發。不過報道引述醫院方面認為，單純由西瓜造成死亡的可能性較低，警方並未排除謀殺或其他外力介入可能性，而現場遺留下1塊吃了一半的西瓜已被送往檢驗，當局正等待西瓜檢驗結果及驗屍報告，以便進一步查明死因。

西瓜有大量糖份汁液 細菌可快速繁殖

香港家庭醫生鄭志文過去接受《香港01》訪問時表示，如果西瓜儲存在攝氏4度以上的地方，因本身有大量糖份的汁液，細菌可以快速繁殖，進食後有可能影響健康。他建議市民如有吃不完的西瓜，不要切件，裹上保鮮紙後立即存放入雪櫃，到再次進食時才「食幾多切幾多」，並且盡快吃完，不宜存放過久。鄭醫生又提醒巿民要把食物分開擺放，並確保雪櫃的溫度夠低及功能良好，儲存食物時才較安全。

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