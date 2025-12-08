美國41歲女教授慘遭槍殺 27歲男子「形跡詭異」遺體旁等待警察
美國田納西州一名大學女教授4日被發現倒臥在住家附近的公路上，身中多處槍傷死亡。她的遺體旁放著一把上膛的手槍，而一名持槍男子則在現場等待警方，形跡詭異，警方正釐清案情。
綜合美媒報導，這名遇害者女教授為中田納西州立大學（Middle Tennessee State University）社會學教授麥金齊（Ashleigh McKinzie），年僅41歲。檢方指出，她被發現時身中多處槍傷，且在遺體旁發現手槍，被確認為她本人所有。
檢方透露，當時27歲男子史坦頓（Todd Stanton）在現場等待，槍則放在他的皮卡車引擎蓋上，目前尚不清楚兩人之間的關係，警方正在釐清。
消息傳出後，麥金齊的學生都無法接受這起悲劇，一名學生表示：「大部分大學生都討厭寫報告，但麥金齊博士讓我覺得寫報告是有趣的。」他指出：「我偶爾還會拿出那篇作業來讀，因為我記得那堂課是真的讓我學到東西。」
另一名學生基爾派翠克（Olivia Kilpatrick）也哽咽地說，教授致力於推動非暴力：
她是如此堅定的反暴力倡議者，但卻以如此暴力的方式離開，這對我們所有人來說都太衝擊了。到底發生了什麼？
