為流量？美國17歲抖音美少女泣談父母被槍殺　調查驚揭疑是她開槍

美國喬治亞州一名17歲少女涉嫌開槍射殺母親與繼父。



令人驚訝的是，少女犯案後，還假裝傷心在TikTok上高調發影片「哀悼」，更私訊專門報導犯罪實錄的網紅，要對方來調查自家發生的命案。

美國17歲少女莎拉在TikTok上高調發多段影片談父母被槍殺的離奇命案，引發關注，警調查後竟發現很可能是莎拉自導自演。（TikTok截圖）

美國17歲少女莎拉在TikTok上高調發多段影片談父母被槍殺的離奇命案，引發關注，警調查後竟發現很可能是莎拉自導自演。（TikTok截圖）

美國17歲少女莎拉在TikTok上高調發多段影片談父母被槍殺的離奇命案，引發關注，警調查後竟發現很可能是莎拉自導自演。（TikTok截圖）

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據《紐約郵報》（New York Post）報導，17歲的莎拉（Sarah Grace Patrick）和母親克莉絲汀（Kristen Brock）、繼父詹姆斯（James Brock）以及妹妹同住。今年2月20日時，莎拉趁克莉絲汀和詹姆斯熟睡時開槍射殺兩人，隔天5歲的妹妹進到房間才發現遺體。

不過莎拉並沒有低調來避免調查，反而在社群平台TikTok上傳多支影片。她假裝傷心地哀悼父母，在影片中說「自己很想念他們」、「我的人生就像一場不會結束的恐怖電影」等。

令人驚訝的是，她不但錄製影片，還主動連絡一名專門剪輯犯罪實錄影片的網紅，請對方報導這起「無人破案」的案件。她也主動聯絡繼父的朋友，拜託對方「替她說話」，要他也拍攝影片替自己洗白。

莎拉一直到案發近5個月後才遭起訴。警方調查發現，事發當時，就是她本人撥電話報案，甚至一度謊稱「有人闖入住家」。日前她主動到警局投案，被控兩項謀殺與兩項加重攻擊罪，將以成年人身分接受審判。

警方目前尚未釐清莎拉的犯案動機，但不排除有其他共犯。若罪名成立，莎拉將面臨終身監禁，且不得假釋。

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