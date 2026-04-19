日本八王子超市強盜殺人事件：3女被槍殺　保險箱現金卻分毫未取

1995年7月30日，幾聲火藥炸裂的聲響劃破了八王子市的夜空，當有人循著來源來到那間發出聲音的超市時，卻只發現倒在地上的三具屍體，而兇手至今仍然是不明的狀態，使得這起事件成為了日本一起知名懸案。今天，就讓我們一起來看看這起知名事件「八王子超市強盜殺人事件」吧。



倒臥血泊中的三具遺體

1995年7月30日晚間10點，八王子市警方接到了一通報警電話，表示市內的一間超市裡有三個人倒在了血泊之中，接到報案的警方趕忙前往現場，並拉起了封鎖線。倒臥在血泊中的是三名女性，分別是該店的老闆稻垣則子以及一位員工矢吹惠和她的朋友前田寬美，三人身上皆有槍傷，令人感到詭異的是，保險箱並沒有被破壞的痕跡，裡頭的錢也沒有被帶走。

事發地點位於日本東京都八王子市大和田町。（資料圖片，Google Maps）

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由於現場並沒有財產丟失的痕跡，現場的現金、珠寶與私人物品皆沒有被動過，警方因此初步推測此案件並非搶劫，而是以仇殺或是情殺等非金錢相關的方向做偵辦。然而，根據警方對死者背景以及現場等等諸多調查過後，推測成為這起事件動機兩種說法，分別是一開始被排除的「強劫說」以及「仇恨說」。

犯案動機出現分歧 究竟哪個才是真相

搶劫說的論點認為，這間超市在案發之前就曾多次遭到竊盜，在營業時，辦公室的門也時常沒有上鎖，加上超市設計的緣故，導致每當要將收銀機的錢財轉移至辦公室金庫時，一定要走出外頭並走上位於二樓的辦公室。再加上這間超市在晚上經常只有女性員工值勤，很可能是因為這樣被犯人給盯上，並且慘遭毒手。

仇恨說的論點則認為兇手是出於仇恨而行兇，由於現場錢財並未丟失，加上三位死者都是精準的死於瞄準頭部的槍傷，可見兇手對這幾次的開槍毫不猶豫。稻垣則子在生前，也曾經收到包含了刀片的恐嚇信，她的親友也表示，稻垣則子情緒較不穩定，且時常對男性出言辱罵，因此不小心結了仇也不意外等等原因，認為這起案件有可能正是因為這些原因而釀成的。

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事件成為懸案，社會團體呼籲大眾注意槍枝犯罪

儘管現場留下了指紋、鞋印等等的線索，但在當時針對此類線索的調查技術仍不成熟，加上當天附近公園因為活動而聚集了大量人潮，導致超市附近並沒有留下更多的目擊情報，儘管在這幾年間發現了彈痕相近的槍枝與指紋異常接近的日本人，但都由於能夠提出其他的不在場證明而被排除嫌疑，這起案件至今，仍然是一起未被解決的神祕懸案。

事件過後，其中一名被害者所就讀的櫻美林高中以此事件為契機，由學校關係人組成「反擊槍枝滅絕會」（銃器根絶を考える会），並透過文化祭與街頭活動持續呼籲大眾注意槍枝犯罪的恐怖，文化放送也在2010年以此事件為背景做了一齣特別節目，並探討有關槍枝犯罪以及槍枝消滅運動的現狀。

事發地點位於日本東京都八王子市大和田町。（資料圖片，Google Maps）

期待真相能夠水落石出

「八王子超市強盜殺人事件」至今依然眾說紛紜，就算經過了31年，那一天晚上究竟發生了什麼，仍然是大家迫切想知道的，警方也持續地追查並等待著全新的線索出現，希望，這起案件能夠有水落石出的一天，讓受害者們能夠安息。

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