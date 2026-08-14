英變態男潛入屋偷窺偷拍囚8年　14人受害　相識25年朋友也成獵物

認識25年的朋友，居然是偷拍自己的變態？居住在英國根西島的多梅爾（Lucy Domaille）意外發現自己認識了25年的朋友，竟然暗中對她進行長期偷窺與偷拍。涉案40歲男子比紹普（Kirk Geoff Bishop）多年來多次潛入別人住宅、蹲守浴室及睡房窗外，秘密偷拍多名受害人的裸照、出浴畫面，甚至是性愛影片，受害人數多達14人。根西島法院重判他入獄8年，法官在宣判時嚴厲斥責其行為「邪惡且墮落」，在受害人生活中留下了「如蝸牛般骯髒且令人不適的痕跡」。



比紹普多次秘密偷拍多名受害人的裸照、出浴畫面以及性愛影片。（YouTube影片截圖）

浴室窗縫偷拍出浴 受害人放棄匿名痛訴噩夢

受害者之一的多梅爾勇敢選擇放棄匿名權，接受英國ITV電視台節目《This Morning》及BBC新聞專訪。多梅爾和犯人讀書時已認識，有超過25年交情，她的丈夫和犯人是同事關係。

受害者之一的多梅爾勇敢選擇放棄法律賦予的匿名權，接受英國ITV電視台節目《This Morning》及BBC新聞專訪。（網上圖片）

受害者之一的多梅爾勇敢選擇放棄法律賦予的匿名權，接受英國ITV電視台節目《This Morning》及BBC新聞專訪。（YouTube影片截圖）

受害者之一的多梅爾勇敢選擇放棄法律賦予的匿名權，接受英國ITV電視台節目《This Morning》及BBC新聞專訪。（YouTube影片截圖）

然而這位「朋友」竟蹲守在她家浴室窗外，利用窗簾拉上後留下的微小縫隙，用手機暗中偷拍她剛洗完澡出來的裸體畫面。

比紹普蹲守在多梅爾家浴室窗外，利用窗簾拉上後留下的微小縫隙，用手機暗中偷拍她剛洗完澡出來的裸體畫面。（AI生成圖片）

「當警方向我展示那些證物片段時，我徹底崩潰了。知道有人一直在暗中窺視你，那種感覺極度噁心與恥辱。」多梅爾表示，事件對她的心理造成不可逆的創傷，家居安全感完全消失，「我現在再也無法睡個好覺，家裏發出任何一點聲音都會把我驚醒。最可怕的是，當他8年後刑滿出獄的那一天，我們該如何面對」。

多次潛入睡房偷拍親密過程 遭撞破引發街頭追捕

案情顯示，比紹普的惡行不僅限於戶外偷窺，更發展至非法闖入我私人住宅。警方在他的多部手機中搜出超過130份侵入住宅內部偷拍照片與影片，當中被識別出的受害人有3女1男。加上被熟人指認及受害人出面作證，比紹普還在屋外透過臥室和浴室窗戶偷拍，總受害人數多達14人，有12名受害者已確認身份，有受害女性是被偷拍裙底無法確認身份。

據《Bailiwick Express》報道指出，比紹普最終落網是因為1次現場撞破事件。1對住在聖彼得港（St Peter Port）的夫婦返家時，赫然發現比紹普站在他們睡房內，並正在使用屬於該名妻子的性玩具。比紹普隨即落荒而逃，丈夫追出街頭，在熱心路人協助下合力將持木棒反抗的比紹普制服並報警。

警方隨後在比紹普的手機中發現他曾多次隱藏在睡房門後，偷拍該對夫婦親密過程的60多份照片及1影片。

比紹普潛入1對夫婦家被撞破，隨即落荒而逃，丈夫在熱心路人協助下合力將持木棒反抗的比紹普制服並報警。（AI生成圖片）

另1名來自聖桑普森（St Sampson）的女子發現比紹普在她洗澡後於床上整理衣服時偷拍她，於是將他趕出了家門。後來根據比紹普手機內的影片及在該女子家中發現的DNA，比紹普被確認是當時的入侵者。

被判囚8年另加設監管

根西島副皇家裁判官芬奇（Russell Finch）在判刑時表示，被告的罪行「異常且令人極度不適」，嚴重破壞了受害人的生活秩序。這是根西島《2020年性犯罪法》生效以來，首宗以「意圖犯性犯罪而非法侵入住宅罪」定罪的案例。

法官表示，比紹普承認了17項指控，其中包括入室盜竊、偷窺、意圖實施性犯罪的非法侵入和偷拍裙底，因此被判處8年監禁。此外，法官頒下5年延長監管期，規定其未來出獄後，未經警方特別批准，嚴禁使用任何帶有攝影功能的設備。

其他報道：打波遭阿叔偷拍臀部！獅城女網紅當面對質 籲勇敢挺身：不要啞忍

穿得清涼就活該被偷拍？新加坡1名女網絡紅人日前在組屋樓下公共球場運動時，疑遭一名中年男子偷拍臀部，事主當機立斷與對方當面對質，更在其手機的「最近刪除」相簿中尋獲大量偷拍照片。事件曝光後引起社會關注，雖然引來部份網民「檢討受害者」批評其衣着，但她霸氣反擊，呼籲女性遇事絕不能保持沉默，要勇敢挺身而出。



新加坡1名女網絡紅人日前在組屋樓下公共球場運動時，疑遭一名中年男子偷拍臀部，事主當機立斷與對方當面對質。（IG：kaseyavariellelow）

Kasey Avarielle Low（IG：kaseyavariellelow）

Kasey Avarielle Low（IG：kaseyavariellelow）

Kasey Avarielle Low（IG：kaseyavariellelow）

Kasey Avarielle Low（IG：kaseyavariellelow）

球場邊中年漢形迹可疑 友人揭發暗中偷拍

綜合媒體報道，事發於7月18日，28歲的新加坡內容創作者Kasey Avarielle Low，與友人在當地組屋樓下的公共球場打匹克球（Pickleball）。其間，其友人發現1名中年男子站在球場邊緣，行迹十分可疑，該名男子躲在角落，一直舉着手機並不斷調整拍攝角度，疑似正放大鏡頭拍攝，友人的丈夫見狀，隨即上前詢問對方是否在偷拍，惟對方當場矢口否認。

Kasey友人發現1名中年男子站在球場邊緣，行迹十分可疑，該名男子躲在角落，一直舉着手機並不斷調整拍攝角度，疑似正放大鏡頭拍攝。（IG：kaseyavariellelow）

Kasey友人發現1名中年男子站在球場邊緣，行迹十分可疑，該名男子躲在角落，一直舉着手機並不斷調整拍攝角度，疑似正放大鏡頭拍攝。（IG：kaseyavariellelow）·

Kasey友人發現1名中年男子站在球場邊緣，行迹十分可疑，該名男子躲在角落，一直舉着手機並不斷調整拍攝角度，疑似正放大鏡頭拍攝。（IG：kaseyavariellelow）·

Kasey要求打開「最近刪除」（Recently Deleted）的相簿時，赫然發現內藏多排經過放大的照片，畫面幾乎全部聚焦在她的臀部。（IG：kaseyavariellelow）·

當面對質查手機「最近刪除」 相簿藏臀部特寫

雖然當時眾人無法立即確認對方拍攝內容，但Kasey決定親自上前與該男子對質，她表示，若誤會了對方她願意道歉，但若有人正遭受偷拍，則絕不能視而不見。在檢查男子手機時，其主相簿起初未見異樣，然而，當Kasey要求打開「最近刪除」（Recently Deleted）的相簿時，赫然發現內藏多排經過放大的照片，畫面幾乎全部聚焦在她的臀部。

面對鐵證，該名男子初時堅拒承認，其後改口辯稱是「誤拍」，又解釋只是想拍攝匹克球比賽，但照片明顯針對私密部位。

面對鐵證，該名男子初時堅拒承認，其後改口辯稱是「誤拍」，又解釋只是想拍攝匹克球比賽，但照片明顯針對私密部位。（IG：kaseyavariellelow）·

面對鐵證，該名男子初時堅拒承認，其後改口辯稱是「誤拍」，又解釋只是想拍攝匹克球比賽，但照片明顯針對私密部位。（IG：kaseyavariellelow）·

Kasey當場將偷拍照片徹底刪除，並繼續與男子理論，直到其男友趕至現場要求對方離開，該男子才悻悻然離去。（IG：kaseyavariellelow）·

Kasey當場將偷拍照片徹底刪除，並繼續與男子理論，直到其男友趕至現場要求對方離開，該男子才悻悻然離去。（IG：kaseyavariellelow）·

原文：打波遭阿叔偷拍臀部！獅城女網紅當面對質 籲勇敢挺身：不要啞忍