訛稱男伴入女裝店！華裔男試身室偷窺女生更衣手摸褲襠　遭警通緝

光天化日公然到試身室偷窺，實在猖狂！馬來西亞1名華裔男子訛稱是男伴身份，藉此進入女裝店，3次企圖拉開試身室布簾以便偷窺，其間被閉路電視畫面拍到他手部持續放在褲襠位置，又隨意翻看店內衣物。女事主及後發現店內出現男士蹤影，詢問店員繼而揭發事件並報警。當地警方目前現正追緝疑犯下落，將援引刑事法典「蓄意侮辱他人貞潔」條文展開調查。



吉隆坡有男子訛稱男伴身份，到女裝店試身室偷窺，其間將手放在褲襠處。（網上圖片）

女子服裝店試衫 布簾3次被人從外拉開

綜合馬來西亞媒體報道，事發於3月5日下午，30歲唐姓女事主獨自前往吉隆坡某購物廣場的服裝店購物，她指當時服裝店店內共有3名年輕女店員，但在她試衣服期間，形容試身室布簾3次險被人從外拉開，她初時以為是店員誤入，所以立刻揚聲表示裏頭有人。

男子除了偷窺女子，在假裝等待期間更隨意查看店內衣物。（網上圖片）

揭發男子訛稱男伴身份 跟隨到試身室偷窺

唐女士續稱，當她從試身室離開時，發現有名年約40歲的男子站在外邊，對方看到她出來便借故向店員問話，然後快速離開。由於該店只售賣女裝服飾，她於是好奇詢問店員為何允許男子靠近試身室，詎料對方告知因為男子自稱是其同行人士，所以才沒有阻止。

男子看見女事主步出試身室，立刻借故向店員問話。（網上圖片）

男子假裝問話完畢後，極速離開服裝店。（網上圖片）

女事主報警 警方正追緝疑犯

唐女士聞言大驚，擔心自己被男子偷窺，向店方取得閉路電視畫面後立刻報案。當地1名警區主任回應事件時指，目前現正追緝疑犯下落，將援引刑事法典509條文「蓄意侮辱他人貞潔」展開調查。

服裝店坦承難處 難避免存心者假冒顧客同行人士

涉事服裝店證實事件，表示已將閉路電視畫面交予警方協助調查，強調店舖向來秉承顧客至上理念，所以案發後不時有向女事主報告警方調查進展，但覺得難以避免有人存心假冒客人同行人士，「無論是顧客還是店方，都不願意這類事件的發生」、「但我們無法阻止聲稱在更衣室裏的是他們的太太或家人，而阻止他們進入更衣室」。唐女士則希望服裝業者更著重顧客安全，尤其女性在試身室的私密保護及防範窺探。

（綜合）