親媽2萬元賤賣女兒　淫魔買家性侵虐死將伏法　警憶棄屍現場崩潰

5年前美國阿拉巴馬州（Alabama）發生一起駭人聽聞的案件，克里斯蒂（Kristy Siple）以2,500美元（約2萬港元），將年僅5歲的親生女兒卡瑪莉（Kamarie Holland）賤賣給威廉斯（Jeremy Tremaine Williams），卡瑪莉更慘遭威廉斯性侵虐死。根據美國法院最終判決，女童生母克里斯蒂被處以20年監禁，凶手威廉斯放棄抗辯被判處死刑，將於美國時間8月13日伏法。



根據「今日美國」報導，參與整起案件調查的女警伊登菲爾德（Jane Edenfield）回憶，2021年時，佐治亞州哥倫布（Columbus, Georgia）市警局接獲一起兒童失蹤報案，雖然警方立即逮捕凶手威廉斯，但威廉斯卻不願透露女童下落。

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伊登菲爾德表示，當時她和同事多賓斯（Braden Dobbins）懷疑卡瑪莉仍被囚禁，火速趕往威廉斯家族名下一幢廢棄房屋搜查，不料卻迎來令人心碎的結果。伊登菲爾德提到，這起事件是她職業生涯中最慘烈的犯罪現場，卡瑪莉當時全身滿是受虐傷痕，遺體慘遭丟棄在牆邊，見到卡瑪莉遺體的第一瞬間甚至以為只是個娃娃。

伊登菲爾德感嘆，這起案件多年來折磨著自己和多賓斯，雖然檢方告訴她卡瑪莉早在她們抵達前就已斷氣，但她仍不禁暗忖：「我們是不是可以早點趕到？」

根據檢警調查結果，卡瑪莉是遭生母克里斯蒂以2,500美元賣給威廉斯，而威廉斯除了餵食卡瑪莉毒品，還將卡瑪莉性侵並虐死，甚至在卡瑪莉死後仍繼續褻瀆遺體。

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對於這起駭人聽聞的案件，克里斯蒂坦承販賣女兒進行性交易被判20年徒刑；凶手威廉斯要求律師不得為自己辯護，最終被判處死刑，將於美國時間8月13日伏法。

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