美10歲女童疑遭父母毒打性侵跳窗逃生　警察竟送回家　終慘遭虐死

美國亞利桑那州一名10歲女童，因不堪大人長年的肢體與精神虐待，曾勇敢從家中二樓窗戶跳下，負傷逃往附近的加油站，懇求陌生人救她脫離險境。



儘管女童指證歷歷並有明顯傷勢，警方卻採信家長辯詞將其送回家中。在求救失敗的數月後，這名女童最終仍慘遭虐待致死。

勇敢跳窗求援 卻被警送回暴力家庭

根據法院與當地媒體報道，女童蕾貝卡（Rebekah Baptiste）長期受父親及其繼母虐待，2024年10月曾從公寓二樓跳窗後奔向附近的商店求救。她向警方與醫療人員透露，繼母伍茲（Anicia Woods）經常強迫她跑圈受罰，並用刷子、皮帶抽打她的手背與腳底。

儘管醫院隨後發現她身上有瘀傷、血唇與指尖傷痕，並通報兒童安全部門，但警方卻因家長辯稱傷痕為「自殘」，且缺乏現場目擊者，認定此案不值得提起刑事訴訟，並將她送回父親身邊。

女童生前慘遭非人對待 檢方起訴謀殺重罪

蕾貝卡被送回後，受到的暴力變本加厲。2025年7月，她被發現遺棄在公路旁且失去意識，送醫後傷重不治。檢驗報告揭露了駭人的虐待事實：蕾貝卡全身布滿嚴重瘀傷、背部疑似有煙頭燙傷，甚至有部份頭髮被扯落及遭受性侵的跡象。檢方指出，這家人為了躲避查緝，還特地遷往偏遠農村，企圖與外界隔離以繼續施暴。

事實上，蕾貝卡的親人曾多次對其處境發出警告。她的叔叔表示，多年來曾向相關單位提交多份報告，甚至包括性虐待指控，但機構始終視而不見。校方也曾察覺孩子說話閃爍其詞，似乎在掩護家長的暴力行為。

目前，女童的生父巴普蒂斯特（Richard Baptiste）與繼母伍茲已被逮捕，並面臨一級謀殺、加重攻擊及綁架等重罪起訴。此案預計於6月開庭審理。

