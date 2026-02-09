5歲子被法國獸父帶去迷幻性派對　慘遭10男輪姦　過程被拍片流傳

法國一名5歲男童被親生父親帶去參加毒品性愛派對，結果遭現場多名男子集體性侵，犯罪過程甚至被錄影流傳。



法國里爾檢察官辦公室證實，目前已有10名年齡介於29歲至50歲的男子遭到起訴。

示意圖（Unsplash@Colin Davis）

5歲童淪成人毒品性愛派對玩物

鏡報報導，男童父親在與妻子分居後，把年僅5歲的兒子帶去參加毒品性愛派對，這類聚會通常涉及使用γ-羥基丁酸（GHB）或甲基苯丙胺等毒品以增強性愛感官刺激。

在本案中，男童淪為受害者，且這類犯案行為從2024年11月持續至2025年2月。檢方透過聲明表示，這名5歲孩童被父親帶去與成年男性接觸的環境中，據信遭受因使用化學物質而加重的性暴力行為。

此案總計10人遭起訴，其中一人輕生死亡，其餘9人遭羈押。檢察官聲明指出，被告面臨的指控包括對受害者用藥性侵等，男童已交由母親照顧。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】